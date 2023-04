CAPTEI: Medalha Iracema, uma noite para reconhecer a trajetória de cearenses de destaque

A Medalha Iracema é a mais alta comenda do município de Fortaleza. Desde 1969, a Prefeitura da capital cearense escolhe nomes que fazem história, na cidade e a partir dela. Nada mais apropriado do que escolher um lugar histórico para realizar a sua entrega. Em 2023, o palco foi literalmente um palco, o do centenário Teatro São José.

Legenda: Luma Andrade, Preto Zezé, Sarto Nogueira, Elcio Batista, Maria Luiza Fontenele e Nádia Gadelha Foto: LC Moreira

No aniversário de Fortaleza, foram homenageados o ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati (representado na noite pelo vice-prefeito, Élcio Batista), a ex-prefeita Maria Luiza, o presidente da Cufa, Preto Zezé, a professora universitária Luma Andrade e o artista Descartes Gadelha (que enviou sua irmã para representá-lo).

Veja mais nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Coletiva de Imprensa Foto: LC Moreira

Legenda: Coletiva de Imprensa Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos, Sarto Nogueira e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Karenina e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Daniel Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Clóvis Valença, Franzé Gomes e Renato Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Luma Andrade e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Teka Lenz Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Meiriane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Bosco e Célia Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Preto Zezé e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Ximenes e Adriely Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Maria do Carmo Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Coronel Benício e Samuel Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Gonzales e Camila Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Disraele Moura e Eliane Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Coronel Benício e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Edileusa Bandeira, Antônio Henrique e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Disraele Brasil e Disraele Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Erick Vasconcelos, Evandro Colares, Disraele e Vilma Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Teixeira e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Travassos e Consul do Povo Foto: LC Moreira

Legenda: Leiliane Vasconcelos e Alexandre Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Lucinthya Gomes e Sabrina Lemos Foto: LC Moreira

Legenda: Ferruccio Feitosa e Erick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Elpídio Nogueira e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Dimas Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Gouveia e Adriely Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Mozian Torgan, Emília Pessoa, Tia Francisca e Coronel Benício Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Melo e Laila Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos, Christiane Leitão, Luciano Girão e Pedro França Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gomes de Matos, Inácio Aguiar e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Diogo, Edison Silva, Samuel Dias e Erick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Solange e João Marcos Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Renato Lima, Inácio Aguiar e Renato Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé Gomes, Roberto Cláudio e Elpídio Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Henrique e Antônio Cambraia Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Henrique, Antônio Cambraia e Coronel Benício Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza Fontenele e Nádia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Luma Andrade e Preto Zezé Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Luiza Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira, Maria Luiza Fontenele e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezé e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Preto Zezé Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira, Preto Zezé e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Nádia Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira, Nádia Gadelha e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Luma Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira, Luma Andrade e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista Foto: LC Moreira