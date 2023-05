CAPTEI: Mar de celebrações: veja a festa do aniversário de 69 anos do Iate Clube de Fortaleza

No último sábado, 20, o Iate Clube de Fortaleza celebrou 69 anos em grande estilo.

O Comodoro Pompeu Vasconcelos preparou a embarcação para receber os sócios e convidados. Cerca de mais de 600 pessoas estiveram por lá em diversos horários da festa que rolou até altas horas.

Legenda: Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

O visual, que já é um espetáculo por si só, ganhou um destaque maior com mobiliário de Dito Machado.

Legenda: Mazé Jereissati, Dito Machado e Sandra Pinheiro Foto: LC Moreira

Mino Castelo Branco, Totonho Laprovitera e Mano Alencar no centro da festa produziram a arte na veia. Nasceu a obra Três Marias dos Navegantes, inspirada além da constelação que guia os navegantes, das mulheres que esperam no cais da vida. Homenagem do trio para o aniversariante especial. Ficou um espetáculo!

Legenda: Mino Castelo Branco, Totonho Laprovítera e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar, Totonho Laprovítera e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Noutra ponta do Iate, Valber Benevides, artista e caricaturista, deixava sua arte registrada nas personalidades que por lá sentavam no seu espaço. Sucesso!

Legenda: Valber e Camila Peixoto Foto: LC Moreira

Presidentes de outros clubes referência da cidade prestigiaram o aniversário do Iate Clube.

Legenda: Amarílio Cavalcante (Ideal), Jeritza Gurgel, Pompeu Vasconcelos (Iate) e Jardson Cruz (Náutico) Foto: LC Moreira

Animando a festa, Paulo Rodrigo Pianista, Marcos Lessa, Waldonys, Christian Live Sax, Banda Feelings Ce, Brass N’ Beat, Paulo Benevides, Thiago Camargo e os deejays Sub e Dudu Brígido!

Legenda: Marcos Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Sara, Duda, Ticiana e DJ Dudu Brígido e Guilherme e Altran Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Benevides e Thiago Camargo Foto: LC Moreira

Os 69 anos do Iate Clube demonstram a tradição que proporciona momentos únicos e inesquecíveis para seus sócios e convidados.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Dani Gondim e Laura Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Sousa e Waleska Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Lúcia Negrão, Raquel Vasconcelos, Tatiana Luna e Raquel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Sakie Brooks e Maria Lúcia Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Sara e Ticiana Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mário e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Luna e Raquel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Manuela Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cibelle Aguiar, Leticia Cavalcante Nathalia Abrantes, Carolina Fujita e Cynthia Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Luciano Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Marinho de Andrade, Verinha Passos e Claudiane Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Lira e Laura Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Luciana Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Freitas e Camila Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brigido, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Elisa e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Deib Neto, Tatiana Luna e Beatrice Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ágatha Ferrari e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Rodrigo Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Eliziane Colares, Islane e André Verçosa, Joyce e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante, Jeritza Gurgel, Pompeu Vasconcelos, Jardson Cruz, Alcimor Rocha e Fábio Zech Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Camelo e Denise Marinho de Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Juaçaba e Elmiro Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Leal e Carol Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Lisboa, Melissa Couto, Marta Peixe e José Valdo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Bia e William Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Waldonys e Luciana Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Ticiana e Alfredo Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Thais e Helder Moreno Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jória Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Goes, Jória Araripe e Danielle Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Torquato e Ticiana Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Ivo e Gisele Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Paulino e Erika Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pimenta e Reimilson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho e Elusa Laprovítera, Ingrid e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Gradvohl e Rosele Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Joselma Macedo, Marcos Aragão, Pompeu Vasconcelos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Machado e Luigi Malenchini Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola e Alcimor Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia e Bismarck Maia, Waldonys, Tibério Burlamaque e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Cabeto e Teresa Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto e Carliane Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Henrique Maia e Rebeca Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Danielle Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Duda e Sara Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: José Armando, Lilian Porto e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Paulo Régis Botelho, Max Câmara, Jardson Cruz e Pedro Alfredo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Juaçaba e Rachel Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Ernesto Alcântara, Dany e Gabi Freire, Livia Montenegro e Reinaldo Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Lustosa, Sellene, Max e Marcelle Câmara e Ricardo Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Helder e Thais Moreno, Andréa e Marcelo Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Ítalo e Ticiana Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille Araújo, Junior Viana, Karine Pontes e Luiz Helder Foto: LC Moreira

Legenda: Jansen e Ana Araújo, Rayanne e Jackson Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Laura e Niura Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Saldanha Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Feitosa, Jardson Cruz e Etevaldo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Carneiro, João Pinheiro e Ernani Napoleão Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Couto e Juliana Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Helder e Ricardo Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Odimar Feitosa e Elmiro Marinho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Cláudia Gradvohl, Geroge e Martinha Assunção, Letícia e João Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Crisóstomo e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Fontenele e Priscila Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Mayra Gomes, Eduardo e Daniela Buchholz Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel e Erick Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Mino Castelo Branco, Elusa e Totonho Laprovítera, Mano e Ingrid Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Odimar Feitosa, Phillip Brooks, Paulo Benevides, Deib Neto, Deib Junior, Pedro Carapeba e Etevaldo Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Phillip e Sakie Brooks, Maria Lúcia Negrão e Pedro Carapeba Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago, Dudu, Pompeu, Pedro, Maria Lúcia, Ticiana, Duda e Sara Foto: LC Moreira

Legenda: Stellinha e Marcos Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Silvana Frota, Salma Cabral, Marta Peixe e José Valdo Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Valéria Carneiro e Antônio Quintão Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana Ximenes e Manoel Linhares Foto: LC Moreira

Legenda: Totonho Laprovitera, Pompeu Vasconcelos, Ana Lurdes Nogueira, José Parente e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Rocha, Larissa Accioly e Sidney Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Nicodemos Maia, Vitória Costa, Ingrid e Mano Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Gláucia e Bismarck Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Rayanne Girão, Tatiana Luna e Cristiane Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana e George Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Stellinha Salles, Jeritza Gurgel e Dito Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Mino Alencar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mino Castelo Branco, Jeritza Gurgel, Totonho Laprovítera e Mano Alencar Foto: LC Moreira