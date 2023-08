CAPTEI: Lúcio Alcântara recebe homenagem e tem uma das tardes mais prestigiadas na história da ALECE

A sexta-feira, 04, o Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará vestiu-se de festa para celebrar os 80 anos de vida de Lúcio Alcântara, um homem cuja trajetória transcendeu os limites da medicina, da política e da própria escrita.

Legenda: Mesa das Autoridades Foto: LC Moreira

O presidente do Instituto do Câncer do Ceará, mantenedor da Fundação Waldemar Alcântara, ex-governador do estado e detentor de vários cargos políticos importantes, foi homenageado em uma sessão solene em reconhecimento por sua importantíssima contribuição para o Ceará.

Legenda: Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

O evento atendeu a uma solicitação do presidente da Casa Parlamentar, Evandro Leitão, e do deputado Firmo Camurça com o apoio da Deputada Estadual Dra. Silvana e de outros parlamentares.

A sessão solene contou com uma plateia diversa que lotou o recinto sagrado do Estado juntando diversos grupos políticos e concepções ideológicas, convidados, amigos, familiares e parceiros de trajetória.

Firmo Camurça trouxe no discurso o curriculum do homenageado.

Legenda: Firmo Camurça Foto: LC Moreira

Já Artur Bruno, compareceu representando brilhantemente o Governador Elmano de Freitas. Que discurso! Usou do púlpito com propriedade das letras e do conhecimento. Reforçou a admiração pelo homenageado. Relembrou momentos pretéritos de condução do Estado. Destacou Lúcio como exemplo notável, como cidadão que fez Política com visão de cidadania.

Legenda: Artur Bruno Foto: LC Moreira

Lúcio Alcântara, após receber as homenagens vindas do Coral Vozes de Outono, dos parlamentares e da esposa, encerrou o momento com discurso rico em metáforas poéticas para início e encerramento, com enredo pinçado de valiosos momentos políticos e recheados de conselhos imprescindíveis para a vida não só política, mas para qualquer cidadão.

Legenda: Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Veja quem esteve nesse momento solene superconcorrido nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Lúcio e Leo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo Camurça e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo Camurça e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Leo, Ane e Lucas Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro, Lúcia, Ciro Filho e Karla Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Duarte Frota e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Fernando Ximenes, Filomeno Moraes e João Milton Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Emília e Roberto Pessoa e Flávia Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Gabriela Aguiar e Christianne Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Fernanda Pessoa, Beatriz Alcântara e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Pessoa, Beatriz Alcântara e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Pontes, Beto Studart e Raphael Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Pontes, Artur Bruno e Francisco Caminha Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Bardawil, Firmo Camurça e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Capitão Wagner, Artur Bruno, Beto Studart e Sargento Reginauro Foto: LC Moreira

Legenda: Christianne Sales, Tales de Sá Cavalcante e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Brilhante, Lúcio Alcântara e Luiz Gastão Foto: LC Moreira

Legenda: Filomeno Moraes, João Milton Cunha, Lúcio Alcântara e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo Camurça, Léo e Lúcio Alcântara e Danilo Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Castelo, Emília Pessoa, Margareth Rose e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar e Luiz Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar, Fernanda Pessoa, Artur Bruno e Emília Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Georgiana do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Gabriela Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Gerson Cecchini Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Pontes e Emília Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Neusa Evangelista e Larissa Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Lúcio e Leo Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara, Gabriela Aguiar e Luiz Gastão Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Marques, Fernando Ximenes, Margareth Rose, Roberto Pessoa, Flávia e Luiz Carlos Castelo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ximenes, Reginaldo Vasconcelos e Vicente Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Ane e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Arair Pinto, Lurdinha Leite Barbosa, Isabel Rosário e Cleide Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Caroline Nepomuceno e Pedro Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Filomeno Moraes, Mônica Barroso, José Augusto Bezerra e Francisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Gizafran Jucá, General Villas Boas, Seridião Montenegro, Romeu Duarte e André Herzog Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Luíza Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Vale e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Vale e Firmo Camurça Foto: LC Moreira

Legenda: Artur Bruno, Firmo Camurça, Lúcio Alcântaa e Roberto Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Valdomiro Távora e Fernando Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Pessoa e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Coral Vozes de Outono regido por Célia Cortez Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Forte, Lúcio Alcântara, Firmo Camurça e Fernanda Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela Aguiar, Lúcio Alcântara, Firmo Camurça, Fernanda Pessoa e Sargento Reginauro Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem com parlamentares Foto: LC Moreira

Legenda: Família de Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Gabriela Aguiar e Emília Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara e Oto de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Machado, Cassio Sales, Ane Alcântara, Guedes do Ceará e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Alcântara e Cassio Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Wolney Oliveira e Sargento Reginauro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Machado, Cassio Sales, Leo e Lucas Alcântara, Guedes do Ceará e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira