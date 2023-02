Captei: Livro sobre as histórias do primeiro imigrante japonês a chegar no Ceará é lançado

No sábado, 28, Sandra Fujita abriu as portas de seu apê na Beira Mar para o lançamento do livro emocionante que conta a história do avô da anfitriã.

Família Fujita

A biografia de Jusaku Fujita – também conhecido por Guilherme, seu nome de batismo brasileiro – conta a trajetória do imigrante japonês que, aos 18 anos, partiu de seu vilarejo recôndito nas montanhas do Japão para tentar ganhar a vida nas Américas.

Família Fujita

Depois de algumas tentativas frustradas em outros países, chegou no porto do Mucuripe, em Fortaleza, em 1922.

“Do sol nascente para a terra do sol” cultiva a esperança no caminho, e o encontro do imigrante com o amor de sua vida, sua mulher e mãe de seus filhos, dona Neném.

História da Família Fujita

As dificuldades, as conquistas e os percalços na jornada da família Fujita, estão no livro da primeira família de imigrantes japoneses a chegar no Ceará e a firmar no solo de Fortaleza seu lar.

