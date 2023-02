CAPTEI: Liga da Justiça em peso no aniversário de Henrique Laprovitera Simões

Muitos super-heróis estiveram na festa de 5 anos do Homem-Aranha, Henrique.

A animação aconteceu no Plus Buffet entre familiares e amigos do herói da Marvel.

Legenda: Thor, Henrique Simões, Homem-Aranha Foto: Davi Távora

Davi Távora, mandou fotos inéditas e lindas da festa. Vem ver!

Legenda: Daniel, Henrique e Flávia Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Alice e Daniel Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões e Homem Aranha Foto: Davi Távora

Legenda: Flávia e Daniel Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Flávia, Alice, Henrique e Daniel Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Gera e Márcia Teixeira, José, Jacqueline, Henrique, Daniel e Flávia Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique Simões Foto: Davi Távora

Legenda: Thor, Henrique, Daniel e Flávia Simões, Homem-Aranha Foto: Davi Távora

Legenda: Henrique, Daniel, Flávia e Alice Simões Foto: Davi Távora