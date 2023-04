CAPTEI: Lia Gondim ganha festa surpresa inspirada em sucesso de Bell Marques

O convite partiu de algumas amigas para um breve almocinho antecipando a passagem do b-day de Lia Gondim.

Ao chegar no salão Casa Tua, do restô Cortille, a psicóloga foi surpreendida com uma festa temática, rosa chiclete, repleta de amigas queridas e muito animadas.

Legenda: Chegada da Lia Gondim Foto: LC Moreira

O tema era Chiclete com Banana. Amigas fizeram mais de uma surpresa: paródia com a música preferida da festejada, “Voa, voa”, e um quadro com a arte da aniversariante. Por lá, muitos abraços e carinhos.

Legenda: Lia Gondim Foto: LC Moreira

O salão da Casa Tua foi todo decorado por Carine Moreira.

Legenda: Lia Gondim e Carine Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração Carine Moreira Foto: LC Moreira

Animando pra valer a festa, Carla Amaral acompanhada de Anderson Alves. Essa menina de tênis não deixa ninguém parado! Tem energia e alegria!

Legenda: Cara Amaral e Anderson Alves Foto: LC Moreira

O pique foi até o fim da tarde de quinta, que mais parecia sexta.

LC Moreira captou tudo. Olha só!

Legenda: Lia Gondim e Marcelo Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Pontes e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo e Miguel Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Germana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Pontes, Lia Gondim e Germana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Natercia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Sâmea Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Lia Gondim e Michell Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto, Carine Moreira e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Pontes, Germana Frota, Teresa Ribeiro e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Ana Cristina Pinto, Lia Gondim e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Barreira e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Roma e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Kérsia Coelho, Lia Gondim e Sarah Landim Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Ribeiro, Renata Duarte, Lia Gondim, Ana Cristina Pinto e Larissa Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Lobo, Lia Gondim, Roberta Quaranta e Germana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Suyane Lobo e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Ribeiro e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Bezerra, Marina Cavalcante, Lia Gondim, Jeane Zednik e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Laisa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea e Lia Gondim e Dulce Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Taís Matias Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Gondim e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Aragão e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Bezerril e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Larissa Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Alice Dias e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto e Laisa Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea e Natercia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Castro, Lia Gondim e Lia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto e Miguel Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Duarte e Germana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Aquino e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Anelisa Mota e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Castro e Flávia Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Fiúza e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto, Lia Gondim e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Carine Moreira e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Landim e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Lia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Castro, Germana Frota, Lia Gondim, Teresa Ribeiro e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto e Lia Gondim - aniversariantes Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Landim, Flávia Brito, Lia Gondim e Camila Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Parente e Germana Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Brito, Alessandra Bezerril e Camila Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Germana Frota, Lia Gondim, Renata Duarte e Miguel Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Carla Amaral Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Dulce Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Duarte, Lia Gondim e Ana Cristina Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Cláudia Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Cabral e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Weyne e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Bastos e Lia Gondim Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Cavalcante, Lia Gondim, Jeane Zednik, Manu Bezerra e Renata Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Fernanda Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Jeane Zednik Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Thais Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim e Marina Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Presente das amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Lia Gondim mostrando detalhes do tema da festa: chiclete e banana Foto: LC Moreira