CAPTEI: Lenita Negrão celebra new age com almoço intimista

Segunda, 21, Lenita Negrão comemorou seus 78 anos do jeito que gosta: na presença de suas queridas amigas, da filha Maria Lúcia e da neta Maria Clara Negrão.

Tudo aconteceu no piso superior do restaurante Baretta, localizado no Meireles. Em meio a um ambiente aconchegante, a tarde se tornou um evento super agradável para todos as convidadas.

Vem ver como foi bom festejar mais um ano de vida dessa pessoa querida e do bem, cheia de charme e de estilo que é Lenita Negrão.

Legenda: Maria Lúcia e Lenita Negrão Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Maria Clara, Lenita e Maria Lúcia Negrão Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Maria Lúcia Negrão Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Bolo da Dolce Divino Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Amigas e Lenita Negrão Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Lenita Negrão e Vera Bizarria Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Aniversário Lenita Negrão Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Lenita com amigas Foto: Maria Lúcia Negrão

Legenda: Lenita Negrão com amigas Foto: Maria Lúcia Negrão