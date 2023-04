CAPTEI: João Carlos de Oliveira Uchoa é empossado como desembargador do TRT-7

O desembargador presidente no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Durval Maia, empossou, formalmente, como novo desembargador da corte trabalhista, João Carlos de Oliveira Uchoa em sessão solene na última sexta de março, 31.

A vaga é decorrente da aposentadoria do desembargador Cláudio Soares Pires.

Legenda: Jefferson Quesado, Clóvis Valença, João Carlos Uchoa, Gláucia Nepomuceno, Nicodemos Maia, Carlos Alberto Rebonato e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

João Carlos de Oliveira Uchoa é formado em Direito e em Filosofia. Tomou posse na Justiça do Trabalho do Ceará no dia 10 de fevereiro de 1994. Foi promovido ao cargo de juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Juazeiro do Norte em 1998. Atuou também como titular das varas do trabalho de Iguatu, Crateús, Limoeiro do Norte, 9ª e 15ª de Fortaleza, sendo essa última unidade sua lotação derradeira na primeira instância. Desde o dia 25 de janeiro deste ano, o magistrado atuava como juiz convocado ao plenário do TRT-7.

Legenda: João Carlos Uchoa e Durval Maia Foto: LC Moreira

Na posse, estiveram presentes muitas autoridades, dentre elas: o Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, Presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o Procurador Geral do Estado, Rafael Moraes, o novo Superintendente Regional do Trabalho, Carlos Pimentel, representantes dos demais órgãos dos poderes judiciário e de classes, militares, juízes, advogados, servidores, familiares e convidados.

Legenda: Nelson Martins, Evandro Leitão, Paulo Régis, João Carlos Uchoa, Elmano de Freitas, Durval Maia, Mauro Liberato e Eduardo Pragmácio Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Valéria Moraes e Janu Emanuel Foto: LC Moreira

Legenda: Regiane Silva, Rossana Raia, Kaline Levinter e Vânia Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Alexei Lima Verde e Carlos Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro, Lurdes e João Carlos Uchoa e Alexsandra Lima Foto: LC Moreira

Veja os registros captados por LC Moreira:

Legenda: João Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa e Alexsandra de Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lourdes e João Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Alexei e Tarcísio Lima Verde e Nicodemos Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Franzé Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Roseli Alencar e Gláucia Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Viana e Maika Salomão Foto: LC Moreira

Legenda: Alexsandra de Lima, Lurdes e João Pedro Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Alfredo Amorim, Jordana Cavalcante e Antônio Carlos Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Eduardo Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Consuelo Marques e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Danusa Souza, Alexsandra de Lima e Raquel França Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gibaja e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Bezerra e Juliana Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Iara Albuquerque, Beatriz Alcântara, Beatriz Leite, Renata Holanda e Aline Viera Foto: LC Moreira

Legenda: Hermano Queiroz, Rossana Raia e Antônio Teofilo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Hermano Queiroz e Antônio Teofilo Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Marinho e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Carlos Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Ferreira e José Hilário dos Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Neiara Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Amorim e Thais Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Praciano, Alexsandra de Lima e Joelise Collyer Foto: LC Moreira

Legenda: Walmar Carvalho e Tarcísio Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Vavá Lemos, Caroline Castro, Aline Lima, Franzé Gomes e Esio Azevedo Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio e Alexei Lima Verde Foto: LC Moreira

Legenda: Selma Moura e Ednevaldo Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Nelson e Rachel Escóssia Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Brandão, Karla Freitas e Erlana Matoso Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Hélio Chaves e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Wellington e Telma Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa, Paulo Régis e Fernanda Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa e Paulo Régis Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis Botelho Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: João Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira