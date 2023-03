Captei: Jeritza Gurgel é uma das personalidades agraciadas com o prêmio Mulheres Admiráveis

A alta joalheiria, Tallis Jóias, todos os anos, no mês da mulher, elege personalidades femininas, consideradas admiráveis, por seu destaque em algum ramo de atuação e por sua trajetória inspiradora.

As empresárias, Gorette Arruda, Talynie e Talyzie Mihaliuc, dirigentes da marca, no ano de 2023, ano 30 da marca, elegeu Alessandra Monteiro, no segmento Educação; Clarissa Leão - Saúde; Dane Holanda – Social; Ludmila Carneiro – Empreendedorismo; Ticiana de Paula – Espiritualidade e, Jeritza Gurgel, colunista do Diário do Nordeste, na categoria Comunicação.

Legenda: Mulheres Admiráveis Foto: Bruno Moura

As homenagens aconteceram num espaço reservado do mais novo restô de charme da cidade, Matisse Cuisine. O lugar, que já é lindo, recebeu algumas personalizações feitas por Karla Peixe para trazer a identidade visual do evento.

Legenda: Decoração das mesas eram personalizadas Foto: Bruno Moura

Mesas reservadas para cada homenageada, seus convidados e tudo com a mais alta e harmônica gastronomia. Espetáculo.

Juliana Barreto no palco cantava um repertório com músicas elegantes e chiques. Voz num tom baixo. Sem competir com as conversas dos convidados. Não teve jeito: cantando baixo, ela chama atenção e cantamos juntas, claro!

Legenda: Talynie e Talyzie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Em seguida, as irmãs Mihaliuc assumem o microfone para as homenagens a cada personalidade. Foi lindo. Foi tocante. Foi emocionante. Tudo próximo do coração.

Legenda: Dane Holanda entre Talynie e Talyzie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

As homenageadas receberam, cada uma, um bouquet de flores, um quadro emoldurado com a foto que mais representa sua personalidade, uma placa em acrílico revelando a personalidade da Mulher Admirável e uma caneta Mont Blanc com o nome gravado.

A SiSi entrega as fotos captadas por Bruno Moura dessa noite muito especial:

Legenda: Talynie e Talyzie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Legenda: Ticiana de Paula entre Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Legenda: Jeritza Gurgel e Ticiana de Paula Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Clarissa Leão com Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Legenda: Ludmila Carneiro entre Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Legenda: Dane Holanda entre Talyzie e Talynie Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Legenda: Alessandra Monteiro entre Talyzie e Talyne Mihaliuc Foto: Bruno Moura

Legenda: A colunista do DN agradece a homenagem como personalidade de 2023 no ramo da comunicação Foto: Bruno Moura