CAPTEI: Instituto Tomie Ohtake estreia exposição "Centelhas em Movimento"

O Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP), abriu a exposição "Centelhas em Movimento", que leva ao público, até o dia 19 de abril de 2023, de forma gratuita, obras da Coleção Igor Queiroz Barroso.

Ao todo, mais de 190 obras de qualidade atestada e pouco exibidas, apresentadas sob diferentes leituras curatoriais. No recorte realizado para a exposição - de uma coleção que abriga obras produzidas entre os séculos XVIII a XXI, de nomes nacionais e estrangeiros - destaca-se a produção de artistas atuantes no Brasil ao longo do século XX, sob a ambivalência do modernismo, movimento tão discutido neste ano em que se comemora os 100 anos da Semana de Arte Moderna paulista.

Legenda: Paulo Miyada e Tiago Gualberto Foto: Denise Andrade

As esculturas, pinturas e desenhos reunidos indicam a diversidade contemplada pela mostra. Tiago Gualberto, que assina a curadoria do evento ao lado de Paulo Miyada, destaca obras conhecidas como Ídolo (1919) e Cabeça de Mulato (1934), de Victor Brecheret (1894-1955) e Índia e Mulata (1934), de Cândido Portinari (1903-1962).

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Ricardo Ohtake Foto: Denise Andrade

A Exposição "Centelhas em Movimento" da Coleção Igor Queiroz Barroso está exposta no Instituto Tomie Ohtake, localizado à Av. Faria Lima 201 (entrada pela Rua Coropés, 88), em Pinheiros, São Paulo. A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 11h às 20h até o dia 19 de abril de 2023. Entrada franca!

Legenda: Igor Queiroz Barroso e Tarsilinha Amaral Foto: Denise Andrade

Na noite de abertura da exposição, muitos convidados foram conhecer o acervo da coleção Igor Queiroz Barroso. Veja quem esteve prestigiando a exposição "Centelhas em Movimento":

