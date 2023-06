CAPTEI: Instituto Myra Eliane lança exposição “Presidentes” no Memorial Edson Queiroz

Na sexta, 16, o Memorial Edson Queiroz, localizado na cidade de Cascavel (CE), inaugurou a mais nova exposição: “Presidentes", uma promoção do Instituto Myra Eliane em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza.

A mostra apresenta mais de 50 imagens dos políticos brasileiros capturados pelas lentes de fotógrafos renomados como Jean Manzon, Orlando Brito e Luiz Carlos Barreto.

Durante o lançamento da mostra, uma novidade: foram ofertados cursos de fotografia gratuitos! Mais oportunidade de aprendizado para jovens, seguindo o propósito do MFF e do Instituto que leva à população conexão com a cultura e a arte de maneira gratuita.

A exposição segue aberta para visitação, gratuita, até 16 de agosto.

LC Moreira esteve por lá e captou alguns momentos. Vem ver!

