CAPTEI: Inaugurado Clube de Mulheres de Negócios de Portugal no Ceará

O Clube Mulheres de Negócios de Portugal no Ceará tem o objetivo de unir mulheres em todo mundo, em língua portuguesa, para realizar negócios por meio de networking, criando e oportunizando o desenvolvimento pessoal e profissional de empreendedoras e empresárias por meio da educação, do networking e do fomento dos negócios femininos.

Legenda: Mulheres de Negócios Foto: LC Moreira

Para empreender essa missão no Ceará, a empresária, Ivana Bezerra Rangel, tomou posse na última quinta, 06, no Hotel Sonata de Iracema, como a 5ª embaixadora honorária do clube que já conta com mais de 250 embaixadoras master espalhadas entre Portugal e Brasil.

Legenda: Mulheres de Negócios Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve por lá e captou as fotos:

Legenda: Ivana Bezerra, Selma Cabral, Rijarda Aristótelis e Marta Campelo Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuelle Lopes, Ivana Bezerra e Darla Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Marcela Rivanda, Mazé Campos, Stela Salles, Regina Dall'Ólio, Aparecida Fiúza e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia Andrade e Ana Luiza Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Campelo, Ivana Bezerra e Stela Salles Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema Nobre e Perpétua Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza Costa Lima e Renata Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Cordeiro, Tereza Pacheco, Aparecida Fiúza, Ivana Bezerra e Marcela Rivanda Foto: LC Moreira

Legenda: Gláucia Andrade, Stela Salles e Solange Palhano Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema Nobre, Nágila Alcântara e Darla Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Mazé Campos, Regina Dall'Ólio e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Rocha, Danielle Monteiro, Ivana Bezerra e Christianne Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rô Cordeiro, Darla Lopes, Marta Campelo, Ivana Bezerra, Rijarda Aristótelis, Stela Salles e Emanuelle Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Solange Palhano, Gláucia Andrade e Suzanne Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Tereza Pacheco, Aline Cordeiro, Marcela Rivanda, Aparecida Fiúza e Darla Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Rijarda Aristótelis e Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Alexandre Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Darla Lopes, Ivana Bezerra e Nágila Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Aline Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Rô Cordeiro, Rijarda Aristótelis e Marta Campelo 1 Foto: LC Moreira

Legenda: Marta Campelo, Rijarda Aristótelis, Ivana Bezerra e Tereza Pacheco Foto: LC Moreira