Captei: Gisele Sampaio e Júlio Coelho assumem a direção do Foro da Justiça Federal no Ceará

Na tarde da última segunda, 10, o Desembargador Federal Fernando Braga, presidente do TRF5, conduziu toda a solenidade da cerimônia de posse dos novos diretores do foro da Justiça Federal no Ceará.

A juíza federal, Gisele Sampaio, substituiu o juiz federal, Alcides Saldanha Lima, para a gestão do biênio 2023-2025.

“É esse o enorme legado que recebo e pretendo gerir, zelar e cuidar, ao lado do competente colega e amigo, Júlio Coelho, toda a valorosa equipe do administrativo e dos colegas que atuam nas numerosas frentes. Quero honrar a confiança que me foi depositada pelos colegas do TRF5”

A mesa de honra foi composta por personalidades importantes, incluindo o Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, presidente do TRF5, a Desembargadora Federal Germana de Oliveira Moraes, vice-presidente do TRF5, o Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, corregedor do TRF5, Jade Romero, vice-governadora, Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, o Desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, presidente do TJCE, o Desembargador Durval César de Vasconcelos Maia, presidente do TRT7, o Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, ex-diretor do Foro da JFCE, a Juíza Federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara, nova diretora do Foro da JFCE, o Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto, novo vice-diretor do Foro da JFCE, Marcelo Mesquita Monte, Procurador-Chefe da República no Ceará, e José Erinaldo Dantas Filho, presidente da OAB CE.

O evento contou com a presença de várias autoridades do Estado e do Município, membros da magistratura, da Defensoria e Procuradoria, gestores de Universidades e Órgãos Públicos e advogados.

Por fim, o coral Vozes da Justiça cantou "Maria, Maria".

Após o evento, os recém-empossados receberam os cumprimentos no salão dos magistrados.

Legenda: O magistrado e ex-diretor do foro, Alcides Saldanha, recebeu uma placa de homenagem das mãos da juíza federal, Elise Avesque, e da diretora do Núcleo de Gestão de Pessoas, Deive Rose Queiroz, representando o agradecimento e reconhecimento de servidores e magistrados da Justiça Federal no Ceará Foto: Evandro de Sousa

Legenda: Júlio Coelho e Gisele Sampaio com a desembargadora federal, Germana de Oliveira Moraes, vice-presidente do TRF5, que enfatizou a assinatura feminina impressa na fala da nova gestora, felicitando não apenas a juíza federal, mas, toda a Justiça Federal do Ceará, por receber uma nova diretora tão bem preparada para o cargo. Foto: Evandro de Sousa

