Captei: Fotos que falam por si da posse de Elmano de Freitas. Vem ver!

Na manhã deste domingo, 01 de janeiro de 2023, o Ceará amanheceu assistindo a sessão solene de transmissão de cargo da Governadora Izolda Cela ao Governador Elmano de Freitas.

Legenda: Cenário Foto: Jeritza Gurgel

Estive no Palácio da Abolição. Captei algumas fotos e, outras, bem mais incríveis, vieram de um colega e admirador da nossa coluna, João Victor Costa.

O assessor de imprensa da PGE/Ce tem um olhar diferenciado. Recebi esse presente no final da tarde, através meu "whatts" particular. O João conhece a maneira que gosto de olhar para os acontecimentos. Afinidade, entende? Claro que eu adoreiiiii.

É por isso que compartilho com você. Gosto de dividir coisas boas. São registros especiais da posse do novo governador do estado do Ceará. Esse espaço merece ter, também, destaque do registro de pessoas talentosas, sensíveis e que sabem fazer registros de momentos que falam mais do que qualquer texto.

Legenda: Elmano de Freitas conversando com Jade Romero que se mostrou ser mãe, como qualquer mulher, mesmo sendo a vice-governadora em plena sessão de posse. Mãe é mãe, onde quer que ela esteja. É um cargo para sempre! Aplausos de pé da colunista, mulher e mãe. Foto: Jeritza Gurgel

Muito obrigada, João Victor Costa, pelo envio. Valeu, Chris Bonfim, por ceder as fotos do JV. Peço permissão para compartilhar um pouco das minhas que fiz por lá, também!

Vem ver o mix de fotos captadas por João Victor Costa e por mim, Jeritza Gurgel, para dar uma prévia do que ainda está por vir:

Legenda: Izolda Cela e Veveu Arruda e Luisa Cela e Diego Ribeiro Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Izolda Cela Foto: João Victor Costa

Legenda: Camilo Santana Foto: João Victor Costa

Legenda: Convidados Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Izolda Cela Foto: João Victor Costa

Legenda: Discurso Izolda Cela Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Izolda Cela Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Jade Romero com Mateo e Lia de Freitas com Maria Beatriz Foto: João Victor Costa

Legenda: Marcelo Paz, Jade Romero e Mateo Foto: João Victor Costa

Legenda: Lia, Maria Beatriz e Elmano de Freitas Foto: João Victor Costa

Legenda: Lia, Maria Beatriz e Elmano de Freitas Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Elmano de Freitas Foto: João Victor Costa

Legenda: Elmano de Freitas Foto: João Victor Costa

Legenda: Fernanda Pacobahyba, Camily Cruz e Djalma Ferreira Foto: João Victor Costa

Legenda: Djalma Ferreira, Camily Cruz, Mariana e Rafael Moraes Foto: João Victor Costa

Legenda: Mariana e Rafael Moraes Foto: João Victor Costa

Legenda: Elmano de Freitas e Onélia Santana Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Onélia Santana e Jeritza Gurgel após troca de um papo de mulherzinha (rsrs) Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Jeritza Gurgel com a incansável e sempre pronta para os flashs, Socorro França Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Camilo Santana sendo super prestigiado por seus sucessores Foto: João Victor Costa

Legenda: Fiz selfie com a Fernanda Pacobahyba. Parabenizei-a pela nova conquista, além de revelar minha admiração por sua construção profissional através do respeito pelo estudo ao longo da vida e compromisso e dedicação ao trabalho. Sou fã. Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Cacika Pequena Foto: Jeritza Gurgel

Legenda: Gostei da conquista da Juliana Alves (Cacika Ire). Esforçada, estudiosa, filha dedicada e mulher vocacionada para a luta do seu povo. Foto: Fotografo da Cacika Ire