Captei: Fotos da transmissão de Cargo e Posse dos Secretários de Estado do Governo do Ceará

Legenda: Izolda Cela, Veveu de Castro e Chagas Vieira Foto: LC Moreira

Por volta das 10 horas da manhã foi quando tudo começou. Pelo corredor central, vindo de dentro do Palácio, surge (agora) ex-governadora, Izolda Cela, acompanhada do seu consorte ex-primeiro-cavalheiro (acho esse nome protocolar demais e muito interessante para os tempos atuais). Os dois, muito simpáticos e carismáticos, falam com os convidados e dirigem-se para a rampa da Barão de Studart.

Legenda: Subida da rampa do Palácio da Abolição Foto: CG

De lá, vem subindo o governador, Elmano de Freitas. A esposa e a filha, Maria Beatriz (deu um show de fofura e gestos típicos de criança daquela idade. Adorei!), o acompanham. Logo atrás, vem a vice-governadora com o marido, Marcelo Paz (ele de azul, vermelho e branco, claro!). Protocolos do cerimonial.

Legenda: Protocolo do cerimonial Foto: CG

Cumprimentos dos anfitriões aos novos ocupantes do Palácio da Abolição.

Legenda: Cumprimentos Foto: CG

No palco, entre richelieu e renascenças, fofurices infantis.

Legenda: Bebê Mateo de Jade Romero e Marcelo Paz Foto: CG

Legenda: Fofurices de Maria Beatriz trouxe muita leveza Foto: CG

Hino Nacional na voz e tocando sua sanfona, Isabela Serpa. Cantou muito bem! Foi lindo de ver e ouvir.

Legenda: Isabela Serpa Foto: CG

Em seguida, o discurso de Izolda Cela. Firme, segura, com pertencimento daquilo que prestava contas. Na sua voz, trouxe-me a satisfação por finalização projetos com êxito.

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Os novos secretários são chamados para assinar o termo de posse e fazer a foto oficial.

Legenda: Governador Emano de Freitas e o Secretariado Foto: LC Moreira

Elmano de Freitas, então, vai ao púlpito. Relembra seu trilhar em Baturité, sua crença religiosa, atribui seus valores aos pais citando, emocionado, algumas passagens. Faz os agradecimentos e compartilha aspirações de governo. Otimista e bem feliz.

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Fim do cerimonial. Partida do Governador e família.

Legenda: Saída do Governador Foto: CG

Socializações de estilo e é isso que vou te mostrar agora, tá? LC Moreira captou fotos de quem circulou por lá:

Legenda: Izolda Cela, Veveu de Castro e Eudoro Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Eudoro e Tiago Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia, Eudoro e Tiago Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Hilda, Veveu, Izolda, Clara, Pedro com a esposa Andréia Foto: CG

Legenda: Evandro e Cristiane Leitão e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel de Castro e Fabrizio Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pacobahyba, Eudoro e Tiago Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Durval César de Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ciça Maia e Ada Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Zelma Madeira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro e Joseane França Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Nelson Martins, Jeritza Gurgel e Francisco Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio José e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Alberto Mendes, Hugo Figueiredo e Quintino Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Dalcir Marques e Cláudio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Figueiredo, Ciça Maia, Fernanda e Marcos Pacobahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Erika e George Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Fabrízio Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Ilo Santiago e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar, Socorro França, Duda Brígido e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia e Francisco Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela e Diego Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Fernanda Pacobahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Fernanda Pacobahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Albuquerque e Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssika Moreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Alves e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Bisciccia, Rita Bezerra, Cláudio Barreto, Patrícia Arruda e Kátia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Fernanda Pacobahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor Valim e Joane Cardoso Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Francisco Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel de Castro, Fabrizio Gomes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Mota e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane e Antônio Carlos Foto: LC Moreira

Legenda: Inácio Aguiar e Thiago Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira, Jeritza Gurgel e Alessandro Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Torres, Inácio Aguiar, Thiago Gadelha e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: CG

Legenda: Izolda Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Lia e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Pacobahyba e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Secretários e autoridades Foto: CG

Legenda: Autoridades e convidados Foto: CG

Legenda: Autoridades e convidados Foto: CG

Legenda: Elmano de Freitas e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Onélia Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrizio Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Salmito Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França Foto: LC Moreira

Legenda: Tânia Mara Foto: LC Moreira

Legenda: Valdemir Catanho Foto: LC Moreira

Legenda: Ada Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Aluísio Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Eliana Estrela Foto: LC Moreira

Legenda: Zelma Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Zezinho Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Vládson Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Vilma Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Samuel Elânio Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bona Foto: LC Moreira

Legenda: Robério Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Oriel Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Brás Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Max Quintino Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Albuquerque Foto: LC Moreira