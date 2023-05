CAPTEI: Fiec celebra o Dia da Indústria com homenagens a líderes empresariais

O Dia da Indústria foi celebrado ontem (18) pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), com uma cerimônia no salão Coliseu do La Maison, em Fortaleza. No tradicional evento, foram entregues Medalha do Mérito Industrial e a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, a maior honraria concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Legenda: Ricardo Cavalcante e Carlos Prado Foto: LC Moreira

As comendas são um reconhecimento à atuação profissional de nomes que se destacam pela contribuição ao desenvolvimento da indústria cearense. Na atual edição, foram agraciados o Carlos Prado, 1º vice-presidente da Fiec e presidente do Conselho da Itaueira Agropecuária S.A.; Regina Dias Branco, vice-presidente de Administração, Desenvolvimento e Sustentabilidade da M. Dias Branco; Cândido Albuquerque, reitor da UFC; e José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise.

Legenda: Carlos Prado, Regina Dias Branco, José Carlos Pontes e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Veja mais nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Elmano e Lia de Freitas, Ricardo Cavalcante e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante e José Sarto Foto: Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Ricardo Cavalcante e José Sarto Foto: Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Beto e Ana Maria Studart, Rosangela e Ricardo Cavalcante e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Rebeca Albuquerque, Rosangela e Ricardo Cavalcante, Aline Gonzales e Pinto Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Dias Branco e Família Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Guimarães, José Carlos e Carla Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Beto e Ana Maria Studart, Carlos Prado e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Rosarita Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André e Marina Holanda e Erick Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina, Isabela Cândido, Rebecca e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano e Lia de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Lia de Freitas, Rosangela Cavalcante e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro, Abelardo Benevides e Andrei Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Maia e Edgar Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Regina Dias Branco e filhos Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Ciro Gomes, Giselle Bezerra e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Ivan Bezerra e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia e José Antunes Foto: LC Moreira

Legenda: Zena e Cláudio Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Priscila Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: José Antunes e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Roseli e Luiz Benício Foto: LC Moreira

Legenda: Pinto Sampaio e Aline Gonzales Foto: LC Moreira

Legenda: Aluísio e Regina Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Germana Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Luiziane Cavalcante, Georgia Vieira e Alessandra Cysne Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Eliane Brasil, Carlos Prado e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro, Ana Flávia e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Karízia e Luiz Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Antônio Nelson Foto: LC Moreira

Legenda: José e Ana Maria do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lurdes Nogueira, Ivan Bezerra, Lia Gomes e Carlos Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Maria Studart e Zena Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Albuquerque e Eduardo Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Pinto Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Ricardo Cavalcante e Pinto Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Liane Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Ednilton Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Albuquerque, Lauro Chaves, Rebecca Albuquerque, Ana Flávia e Lauro Chaves, Isabela e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Moema Soares Foto: LC Moreira

Legenda: André Xerez e Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Georgia Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Figueiredo, Luciano, Ivens neto, Ivens Junior, Morgana e Lucca Dias Branco e Raissa Ciríaco Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz Figueiredo, Sara Marconi e Morgana Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Jordão e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno e Ticiana Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Albuquerque, Lauro Chaves, Rebecca Albuquerque, Ana Flávia e Lauro Chaves, Isabela e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina, Carol, Rebecca, Beatriz e Isabela Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Joyce Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Cid, Joyce e Sara Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi, Maia Junior, Lauro Fiúza e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Jordão, Antônio José e Graça Bringel, Fátima Duarte, Eliane Brasil e Euvaldo Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina, Isabela e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Washington Oliveira e Rosangela De Francesco Foto: LC Moreira

Legenda: Teresa Pitta e Eduardo Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Márcia Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Giselle Bezerra e Ciro Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Patrick Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda, Patrick e Erivaldo Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Carlos Pimentel e Ivan Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Pinheiro e Carlos Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Danilo Serpa, Socorro França e Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Luciano Cavalcante, Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Circe Jane e Fernando Castro Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Gomes e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Claudiane Borges, Léo Albuquerque e Geórgia Fontes Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Betânia Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Fabiana Bastos Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Angélica, Cândido Albuquerque e Raul Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Fernando Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Gisela Vieira, Consuelo Dias Branco e Herbert Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Herbert e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Gurgel e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Firmo de Castro, Chico Esteves e Pedro Alfredo Foto: LC Moreira

Legenda: Franzé e Valéria Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Geórgia Fontes, Luiziane Cavalcante e Lázaro Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Leitão, Ivan Bezerra, Carlos Pimentel, Denise Pinheiro e Assis Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Arrais e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ian Gomes, Ângela Gurgel e Moema Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Iracema e Paulo Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar Queirós e Consuelo Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, José Carlos e Gama Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina e Newton Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Cysne Frota e Sileninha Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Dana Nunes, Chico Esteves e Karina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Edgar Junior, Edgar Ximenes Neto e Newton Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana, Marcos André Borges, Cândido Couto, Egidio Serpa e Eliomar de Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Rolim e Márcio Gazeli Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Junior e Ivens Dias Branco Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Randal e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Neto, Herbert e Gisela Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Vale, Manu Romcy, Rebecca Albuquerque e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: João e João Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Antunes e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: José Armando e Lilian Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce e Sara Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Montenegro e Joanna Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Dias Branco, Beatriz Figueiredo, Raissa Ciríaco e Lucca Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Luigi Malenchini e Raquel Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Gazeli, Gualter Lucena, Sérgio esteves e Tomaz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges e Edson Santana Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Vanessa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline Sérgio Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Sérgio Lopes, Paulo Nóbrega e Jaqueline Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Michelle Castro e Fernando Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho, Daniel Aderaldo e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Brasil, Regina Dias Branco e Renata Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Nekita Romcy, Claudiane Borges e Beatriz Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinho Cardoso, Andréa e Luma Nogueira e Valdemar Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Nóbrega e Jaqueline Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Brito e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Rita Brito, Ian Gomes e Moema Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Cavalcante, Alessandra Cysne, Denise Pinheiro, Georgia Vieira e Paula Fialho Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Nekita Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Bona e Leonardo Pedreira Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros e Marina Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Sampaio Filho, Teresa Pitta e Eduardo Neves Foto: LC Moreira

Legenda: Sara Marconi e Nathalia Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Lopes, Everardo Vasconcelos, Micheline Lopes e Marden Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Sileninha Gurgel e Rebeca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Rita Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Carlos Prado e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Regina e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, José Carlos Pontes e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Regina Dias Branco, José Carlos Pontes e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Angélica, Cândido Albuquerque e Raul Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Cândido Albuquerque Foto: Ian Gomes

Legenda: Cândido Albuquerque e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque e Iracema do Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia lobo, Cândido Albuquerque e Glauco Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Barreira, Catarina, Carol, Rebecca, Cândido, Beatriz e Isabela Albuquerque e Bruno Filho Foto: LC Moreira