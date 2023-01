Captei: Festival Costume Gourmet acontece em formato de galeria de arte gastronômica

O 3º Festival Costume Gourmet, promovido pelo Mercadinhos São Luiz e parceiros, mostra a gastronomia de uma forma inédita. Com o tema “A gastronomia como você nunca viu”, a edição deste ano conta com uma galeria de arte, tendo os alimentos e bebidas como obras a serem admiradas, ativando todos os sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar.

Legenda: Philipe Carvalho e Ana Luiza Ramalho Foto: LC Moreira

Ana Luiza Ramalho Gerente de Marketing do Mercadinhos São Luiz “Nesta mostra de arte gastronômica, o visitante vai conferir uma exposição fotográfica (Food styling); vai poder moer o próprio café; passear pelo velho e novo mundo dos vinhos, conhecendo mais sobre os utensílios, coloração e harmonização; aprender sobre os diferentes cortes e preparos de bovinos e suínos; aprofundar conhecimento sobre tipos e preparos de massas; e muito mais surpresa e conteúdo nas nossas mesas redondas”

A galeria de arte gastronômica, montada no espaço de eventos do RioMar Fortaleza (Piso L3), convida o participante para conhecer alas que destacam os alimentos desde a origem, passando pela agricultura, pecuária, laticínios, bebidas, frutos do mar, entre outros.

Legenda: Jeritza Gurgel, João Roberto Leite e Helaine Oliveira Foto: LC Moreira

Através da interatividade, o passeio conecta os visitantes por meio dos cinco sentidos, entre telas de touchscreen, fones de ouvido e outros elementos tecnológicos que irão permitir uma maior imersão e conhecimento sobre o assunto. No total, 30 exposições fazem parte da programação, além de paredes de experiências, estandes, mesa redonda e oficinas gastronômicas.

Legenda: Philipe Carvalho e Ana Luiza Ramalho Foto: LC Moreira

Ana Luiza Ramalho Gerente de Marketing do Mercadinhos São Luiz “A ideia da criação para esse festival foge de todo o conceito de eventos de gastronomia, pois ele não se define apenas na proposta da degustação. Através dos corredores, o público poderá conhecer os chefs e aprender novas receitas; terá a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre a origem dos ingredientes, formas de preparo, armazenamento, dicas de consumo e outras curiosidades tão importantes nesse meio. Contamos com um super time de parceiros, apoiadores e fornecedores, em um trabalho conjunto, e estamos felizes com a construção dessa nova forma de apresentar a gastronomia”

Durante o Festival Costume Gourmet, um espaço reservado para falar sobre o desperdício de alimentos e como evitá-los através de práticas que podem ser aplicadas no dia a dia, leva aos participantes que conheçam sobre as opções de aproveitamento integral dos itens e projetos sociais que trabalham com a causa.

Legenda: Selene Penaforte e Vanessa Moreira Foto: LC Moreira

Junto com o Mercadinhos São Luiz, assinam a realização do evento as empresas: Trebeschi, 3 Corações, J. Macedo, Pepsico, MDB, D'Origem, Brava, Granja Regina, Merci, Nestlé Linha Seca, Nestlé DPA e Sadia.

Legenda: Nayana Martins e Samira Guimarães Foto: LC Moreira

Como parte do compromisso social, toda a renda com ingressos será destinada ao Instituto Povo do Mar (IPOM), ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC), e ao Instituto Primeira Infância (Iprede).

Saiba mais informações do evento:

Festival Costume Gourmet - A gastronomia como você nunca viu

Data: 20, 21 e 22 de janeiro

Local: Shopping RioMar Fortaleza (Piso L3)

Horário: De 10h às 22h

Site oficial: https://costumegourmet.com.br/

