CAPTEI: Festa em dose tripla! Descubra quem comemorou aniversário no Carnaval e open house

O casal, Renata e Patrick Alex, receberam amigos na terça, 21, no Condomínio The House, em Flecheiras, para comemorar mais um ano de vida de cada um já que, ele é do dia 21 e, ela, do dia 22.

Os amigos, sabendo do talento do empresário, chef e aniversariante, mandaram um porco, um carneiro e uma ave para que fosse desenvolvido o menu da festa. Segundo o aniversariante...golpe...dos baixos! Rsrsrs

Churrasco, garantido!

Tudo petit comité, na beira da piscina, de frente para o mar. Ficaram até depois da lua. Inimigos do fim mesmo!

Quem animou a festa foi Lucas Eduardo Cantor e a banda Cuscus com Ovo - nome bem sugestivo para quem tem um chef como um dos anversariantes. Pense!

Legenda: Aniversário Renata e Patrick Alex Foto: Arquivo pessoal

Olha só as fotos que vieram de lá!

Legenda: Aniversariantes em família estreando na idade e na casa nova Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Patrick Alex "abrindo os trabalhos" da comemoração Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Amigos dando a famosa "palhinha" na festa Foto: Arquivo pessoal

