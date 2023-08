CAPTEI: Festa de 15 anos de debutante é marcada por momentos inesquecíveis

Com pouco mais de 200 convidados, Luna Nobre Dal Belo recebeu amigos teens e um seleto grupo de adultos, no espaço Pepino's Lounge, no Eusébio, para comemorar seus 15 anos.

Luna vestiu duas produções de Ivanildo Nunes e joias da designer Jussara Regás. O make up coube a Dudu Ferreira, quem também produziu a mãe, avó e irmã da debutante.

Legenda: Luna Nobre Foto: Clécio Albuquerque

Animando a festa, as atrações musicais: DJ Mário, a Banda Sousete e DJ Tiago Camargo.

Após uma noite cheia de alegria, a comemoração dos 15 anos continuou no Porto Das Dunas, onde a debutante celebrou com 20 amigas um final de semana especial.

Olha só as fotos captadas por Clécio Albuquerque:

Legenda: Luna, Gabrielle e Charles Dal Belo Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Gabrielle, Luna, Charles e Clara Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Luna e Charles Dal Belo Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Camila, Luna, Gabrielle e Clara Nobre Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Camila Nobre, Luna Nobre e Fabio Leite Junior Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Jurandi Picanço, Luna Nobre e Andrea Picanço Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Marcelo Bezerra, Luna Nobre e Shirley Paiva Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Júlia Freitas, Isadora Queiroz, Marcela Gondim, Bruna Barroso, Clara Nobre, Ingrid Queiroz e Nicole Picanço Foto: Clécio Albuquerque

Legenda: Luna Nobre Foto: Clécio Albuquerque