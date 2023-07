Captei: Festa da panificação: conheça os destaques da 20ª Festpan e os homenageados especiais

A festa que comemorou a 20ª edição da Festpan e os 70 anos de fundação do Sindicato da Panificação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan) aconteceu na sexta-feira, 7 de julho. O evento foi realizado no Alice's Buffet. Reuniu mais de 800 convidados e promoveu a integração entre os representantes do setor.

Durante a Festpan, uma homenagem póstuma ao empresário Christian Pedrosa, líder exemplar, visionário do setor da panificação. Além disso, outras honrarias foram concedidas aos ex-presidentes.

Vem ver as fotos enviadas pela assessoria do Sindpan:

Legenda: 70 anos do Sindpan Foto: George Lucas

