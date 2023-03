CAPTEI: Exposição Imersiva sobre Van Gogh chega a Fortaleza

As exposições imersivas estão ganhando público por várias capitais brasileiras. A arte ganha uma proporção gigantesca que não cabem mais em molduras. Elas interagem com os visitantes. É a arte tecnológica.

Legenda: “VAN GOGH LIVE 8K” Foto: LC Moreira

Em Fortaleza, acontece a exposição imersiva de “VAN GOGH LIVE 8K”. Numa estrutura montada no estacionamento Lagoa do Shoping RioMar Fortaleza com 2.800 m2, mais de 50 obras célebres do pintor holandês são projetadas, enquanto é contada a sua história dentro de uma iluminação e sonoridade que levam a uma experiência bem interessante.

Legenda: “VAN GOGH LIVE 8K” Foto: LC Moreira

É como estar dentro da obra. É viver o momento. É sedutor.

Veja só quem já entrou no mundo Vanghoguiano. Fotos captadas por LC Moreira:

