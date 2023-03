Captei: Empresárias e empresários cearenses do setor de eventos participam da Euroshop

Geórgia Fontes, Renata Porto, Pedro Neto e André Verçosa, sócios da New Light, participam de uma missão de empresários brasileiros do setor de eventos e estão presentes na maior feira de Varejo do mundo, a Euroshop em Dusseldorf, para conferir as novas tecnologias de montagens de infra-estrutura para eventos.

Além de conhecer o centro de eventos de Dusseldorf, Colonia e Maastrich, os sócios visitam duas montadoras de stands na Alemanha e Holanda com o objetivo de fazer benchmarking para o setor.

Legenda: Euroshop Foto: Arquivo pessoal

A Euroshop é uma das maiores feiras do calendário da Messe Dusseldorf. Acontece a cada 3 anos e conta com a montagem de 121.000mts2 de stands com expositores de 56 países distribuídos em 17 pavilhões.

A missão foi recebida pelos setores técnicos, de operações e comercial de cada centro de exposição fazendo uma visita guiada por cada área de funcionamento.

Veja as fotos do grupo:

Legenda: Geórgia Fontes Foto: Arquivo Pessoal

