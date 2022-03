CAPTEI: Emília Buarque desafia Ministro Paulo Guedes durante o Seminário Economia Brasil

Para ouvir falar sobre “A Economia Brasileira frente aos Desafios Mundiais” o LIDE Ceará trouxe, na última sexta, 18, a Fortaleza o Ministro da Economia, Paulo Guedes.

Legenda: Composição da mesa Foto: LC Moreira

O momento atraiu empresários e executivos associados e a imprensa, que ocuparam todos os espaços permitidos, conforme Decreto estadual 34.570 /2022.

Na abertura, a líder, Emília Buarque trouxe no seu discurso o seu ponto de vista sobre o atual Governo:

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

“

Emília Buarque Presidente do LIDE Ceará Meu sentimento é esse: é como se a equipe econômica estivesse debruçada sob um plano estratégico apagando incêndios (óbvio), mas equilibrando projetos de curto e longo prazo e, principalmente, é como se essa equipe, pela sua liderança, estivesse pavimentando uma nova estrutura de Estado na tentativa de equilibrar um estado arrecadador com estado de prover políticas públicas essenciais a população, sobretudo de baixa renda

.”

Com franqueza e toda educação inerentes à Emília Buarque, a presidente do LIDE saudou o Ministro convidado posicionando que ali estavam empresários que sabiam reconhecer o que foi feito de bom, mas ressaltou que deveria haver uma boa parceria para que estejam todos do mesmo lado que é a favor do Brasil.

Legenda: Emília Buarque e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Sinceramente, aqui, tenho que deixar registrada a minha admiração por essa mulher que conduz tão bem todos os eventos, sabe ter insights, tem conteúdo e autoridade para enfrentamentos sem ofensas. Meus aplausos com unhas vermelhas e sandálias de plumas, que eram como vestiam meus pés.

O Ministro Paulo Guedes, por sua vez, um PhD em economia pela Universidade de Chicago (EUA) e diversas outras qualificações que conceituam sua trajetória, explanou como direcionou sua estratégia para colocar o Brasil no caminho da prosperidade, já que se exigia mudanças de eixo e o confronto com a questão sistêmica mudando, assim, o regime da economia.

Garantiu, ainda, que há contratos assinados de investimentos para os próximos 10/13 anos, mais de 200 milhões de dólares investidos para reconstruir o Brasil:

Legenda: Paulo Guedes Foto: LC Moreira

Paulo Guedes Ministro da Economia O Brasil está condenado a crescer. Vai crescer. É a maior fronteira de investimento no mundo: gás natural, saneamento, petróleo, portos, aeroportos, energia, cabotagem, logística, ferrovias, 5G. Nesse ano, o nosso projeto é Eletrobrás, Correios, Porto de Santos, Porto de Vitória, Aeroporto Santos Dumont, Galeão e de Congonhas, isso tudo estamos trabalhando, enquanto jogam pedras e tocam corneta, a gente junta e vai construindo.

Sustentando que essa transição já foi feita, que o investimento vem sendo adotado, aguarda continuar trabalhando nos próximos momentos.

