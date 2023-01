CAPTEI: Elmano de Freitas sanciona Lei do Piso Salarial da Advocacia, conquista geracional da OAB/Ce

Na tarde desta terça-feira, 03, no plenário da sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), o advogado, agora, governador, Elmano de Freitas foi recebido pelo presidente da OAB/Ce, Erinaldo Dantas. Por lá, diretores e conselheiros da OAB-CE, integrantes dos poderes executivo e legislativo, advogados e advogadas, além dos integrantes da imprensa.

Na pauta sanção da Lei do Piso Salarial para os advogados e advogadas na iniciativa privada. Pleito antigo da Ordem Cearense, iniciado em 2019 no Conselho Seccional e contou com o apoio do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e Deputado Estadual, Romeu Aldigueri (PDT), e do Relator do Processo e Deputado Estadual, Júlio César Filho (PT).

Erinaldo Dantas Presidente da OAB/Ce “Em 90 anos da fundação da OAB-CE, é a primeira vez que temos um piso salarial para nossa profissão. Trazemos um “upgrade”, um efeito de ganho de renda para cada advogado e advogada. Agradecemos a todos que trabalharam para esta conquista, bem como ao nosso governador, que também é advogado, que prontamente aceitou sancionar a lei aqui, na Casa da Democracia”

Após as boas-vindas, Erinaldo homenageou o governador com uma cópia ampliada do seu certificado de inscrição na Ordem, emitido no ano de 1996, documento que o legitimou a exercer a profissão no Ceará. Emocionado, Elmano relembrou que foi ao pai quem mostrou a carteira de advogado.

Elmano de Freitas Governador do Ceará “Me sinto honrado e feliz de como advogado poder homologar essa lei. A história da advocacia cearense ainda vai lembrar que em 2023 foi possível a Ordem Seccional conseguir essa conquista. É com profundo orgulho que posso declarar: Fui deputado, estou governador, mas eu sempre serei advogado e aqui, muito me honra poder celebrar este ato ao lado de todos vocês”

Depois, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará proferiu algumas palavras:

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará “Eu, particularmente, vejo como um ato simbólico, onde o governador vem até a OAB-CE sancionar este projeto tão importante para a categoria. Nós, enquanto deputados, temos a honra de ter colocado nosso trabalho nele. Porque esse projeto estava há três anos tramitando, então acompanhamos todo o trajeto. Hoje, o que fazemos aqui é demonstrar o respeito a todos os advogados e advogadas.”

Em seguida, assinatura da Lei e momento para fotos com os presentes. LC Moreira fez os cliques. Vem ver:

