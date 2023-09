CAPTEI: Dose Dupla de Maravilhas – Esse foi o aniversário de Denise Saade Montenegro

Ainda repercute o fim de tarde da sexta-feira, 25, no restaurante Zói, no Colosso. O motivo foi o aniversário de Denise Saade Montenegro. O cenário singular do Colosso, com a frente para a lagoa, foi impecavelmente harmonizado com a decoração temática da mesa que fazia alusão aos cenários do Rio de Janeiro.

No começo de tudo uma breve, porém tocante, apresentação do coral Sobretons, para presentear as convidadas. Depois...foi a vez do DJ Itaque de assumir o comando da pick-ups. Acordes pulsantes e ritmos envolventes ecoaram na festa, incentivando a todas a celebrarem a vida de Denise com vigor, alegria e muita descontração.

Legenda: Coral Sobretons Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Convidadas Foto: LC Moreira

Pode constatar, porque LC Moreira esteve por lá e captou tudo!

Legenda: Denise e César Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Denise e Desiree Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: João Guilherme e Denise Montenegro e Manu Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Deco Montenegro e Dani Gondim Foto: LC Moreira

