CAPTEI: Detalhes e fotos exclusivas do aniversário de Niedja Bezerra - o mais comentado de Fortaleza

O aniversário de Niedja Bezerra desse ano foi um acontecimento!

No sábado à noite, 02, 49 mulheres + a aniversariante, todas vestidas de laranja, chegaram ao Salinas Casa Shopping num ônibus laranja. Várias mesas bem na frente do palco foram compradas por Nih para assistir ao show do ídolo Fábio Júnior.

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

O motivo foi festejar com 49 amigas os 49 anos de idade da médica que sabe o valor da vida.

Legenda: Monique Rolim, Vanessa Queirós, Niedja Bezerra, Maílse Campos, Michelle Aragão e Lícia Bezerra Foto: LC Moreira

E como começou tudo isso?

Tudo começou no início do ano, quando um pequeno grupo de amigas decidiu planejar uma viagem para assistir ao show do cantor em um navio em dezembro. No entanto, o destino preparou uma surpresa melhor: a turnê de Fábio Júnior chegaria a Fortaleza. Foi então que Niedja, inspirada pela frase da música "Alma Gêmea", na qual o cantor fala sobre as metades da laranja, teve uma ideia de formar um laranjal.

Legenda: Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

A médica desenvolveu o tema das metades da laranja e criou uma plantação simbólica. Ao longo dos meses, foram plantadas 49 laranjas, que representavam cada uma das suas amigas. Com amor e incentivo, essas “laranjas” foram cuidadas e nutridas, tornando-se um símbolo de união e cumplicidade para o grande dia.

Legenda: Niedja Bezerra e o laranjal de amigas Foto: LC Moreira

E o dia tão esperado finalmente chegou. Todas as amigas vestiram laranja e embarcaram no ônibus personalizado, que trouxe alegria e empolgação durante o trajeto até o show do Fábio Júnior.

Legenda: Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra e com laranjal Foto: LC Moreira

Metade da laranja

Legenda: Niedja Bezerra Foto: LC Moreira

A metade da laranja foi o encontro, no final do show, de Nih com Fábio. Sonho lindo de viver!

Legenda: Niedja e Fábio Júnior Foto: Arquivo pessoal

Acontecimento

No dia seguinte, a coluna de João Neto achou o fato interessante e noticiou destacando as 49 amigas, o que gerou vários comentários que só fizeram o laranjal fortalecer sua imunidade e ganhar mais interessadas a participar de novas plantações.

Legenda: Niedja Bezerra e amigas Foto: LC Moreira

Resumo: Niedja Bezerra repercutiu mais no dia seguinte que o cantor Fábio Júnior, o qual fez um show inesquecível para os fãs, em especial para o laranjal.

Captei

Vem ver como foi o esquenta na casa da Nih antes do laranjal partir para o show. LC Moreira esteve por lá e captou tudo!

