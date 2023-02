CAPTEI: Desfile das Campeãs contou com celebridades no camarote mais disputado da Sapucaí

Notícias da cidade maravilhosa contam que o espaço mais privilegiado da Sapucaí foi palco de muita música boa e convidados especiais para assistirem ao Desfile das Campeãs.

Por lá, Sabrina Sato, Alcione, Sheron Menezzes, Lore Improta, Ana Clara Lima, Luana Génot, Nina Silva, Jade Picon, Vanessa Lopes, Juliana Ferraz, Antônio Oliva, Marcio Esher, Flávio e Daniella Sarahyba, Shantal e Mateus Verdelho, Luma Costa, Yasmin Brunet e Malu Borges.

Legenda: Lore Improta, Luma Costa e Sheron Menezzes Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Animando a festa no Camarote, o paraibano, Nattan, não deixou ninguém parado ao som de hits como: “Tem cabaré essa noite”, além de muitos outros sucessos. Dudu Nobre comandou a tradicional roda de samba do Nº1. Raízes brasileiras do line-up. Canções clássicas amadas pelo público.

Legenda: Pontifexx Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Já o eletrônico, a “reponsa” de Pontifexx. Energia por meio de seu set. Destaque para o DJ internacional, Bender, cheio de ousadia e irreverência. Com sonoridade e ritmos diferentes, DJ Sarah Stenzel trouxe cantos do mundo ao lado de Antônio Oliva, que garantiu escolhas animadas e eletrizantes, além do DJ Jopin, que chegou ao Nº1 com o seu dance music bem brasileiro.

Legenda: Antonio Oliva Foto: LC Moreira

Dá só uma olhada nas fotos da Agência Brazil News e Leca Novo:

Legenda: Alessandra Negrini Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Andreia Sadi e Andre Rizek Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Geovanna Antonelli Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Juliana Paiva Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Lore Improta e Sabrina Sato Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Silvia e Luiza Vidigal Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Zuri Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Ju Ferraz e Vanessa Lopes Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Yasmin Brunet Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Alcione Foto: LC Moreira

Legenda: Tati Oliva Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara Foto: LC Moreira

Legenda: Antonio Oliva e Bender Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Antonio Oliva, Lore Improta e José Victor Oliva Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Tati Cassiano Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Suzana Vieira Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Carol Marra Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Clara Buarque Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Dani Pontes Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Débora Bloch Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Roberta e Marcelo Serrado Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Fabiano e Carol Ruiz Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Filipe Maia Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Flavio e Daniella Sarahyba Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Francisco Gil Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Gabriel Wickbold Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Gabriella Smith Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Guilherme Maranhão Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Jade Picon Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Ju Ferraz Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Juliana Didone Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Juliana Marques Felmanas e Felipe Santos Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Sabrina Sato com a mãe Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Larissa Chehuen Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Luana Genot Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Luisa Arraes e Caio Blat Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Juju Norremose, Sabrina Sato, Vanessa Lopes e Lore Improta Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Luma Costa Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Malu Borges Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Maria e José Gil Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Nina Silva e Alan Soares Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Ju Ferraz, Alcione e Lore Improta Foto: Agência Brazil News e Leca Novo

Legenda: Mateus e Shantal Verdelho Foto: Agência Brazil News e Leca Novo