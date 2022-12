Na tarde da última quarta, 28, Jonathas Costa promoveu um happening para celebrar a nova idade. Tudo aconteceu no começo da tarde, no Sótão Club do Moleskine, com muita música e muito papo até às 22 horas!

Poderia dizer que foi um b-day olímpico, porque os inimigos do fim estariam comemorando até o dia da virada do ciclo do aniversariante, que é 29/12 (rsrsrs).

Vem ver as fotos captadas pela esposa Manoela Ponte: