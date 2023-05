CAPTEI: Debutantes em tratamento oncológico vivem noite dos sonhos com o Projeto Essência

O projeto Essência é uma ação que presenteia pacientes do Hospital Peter Pan com uma linda festa de debutantes para celebrar os aniversários de 15 anos. Foi idealizado por Euridice Cavalcante e este ano realizou sua 7ª edição.

Na rede de solidariedade ao Projeto Essência, a Associação Peter Pan, o grupo Panapana, o Royal Gourmet Boulevard, o cerimonial de Euridice Cavalcante, em parceria com Kamila Monteiro, a decoração de Jacqueline Kato com apoio da estrutura e iluminação da Fort Luz, os alunos do Colégio Militar de Fortaleza, dentre outros parceiros.

Todos juntos promoveram uma festa inesquecível para celebrar os 15 anos de trinta e três pacientes adolescentes que estão enfrentando o tratamento oncológico.

O sucesso do evento pode ser medido pela alegria estampada no rosto das debutantes e de seus convidados, além da presença de presidentes de outros projetos e organizações da cidade, que prestigiaram a iniciativa, comemorando essa iniciativa tão importante. O Projeto Essência segue com sua missão de trazer momentos de felicidade e esperança aos jovens pacientes com câncer.

LC Moreira passou por lá e captou alguns momentos:

