Captei: confira o que bombou no Instagram

Triplo brinde

Foto: Divulgação

As irmãs Tassia (arquiteta) e Paula Ferreira com a amiga Lara Romcy, empresária super bem sucedida no ramo de confecções, em total sintonia e erguendo um brinde, domingo, na Lagoa do Uruaú.

Viva

Foto: Divulgação

Racine (@racinemourao) e Branca Mourão (@brancamourao) estiveram no último final de semana em Pontal de Maceió onde comemorarão os 19 anos da filha Ana Liz (@analizmourao).

Cachoeira

Foto: Divulgação

Nem só de praia vive a alma de Joana Ramalho (aquelajoana). A founder de um dos festivais que mais movimentam a cidade de Fortaleza esteve em Maranguape tomando um super banho de cachoeira.

B-day

Foto: Divulgação

Os irmãos e empresários Pires, Bruno (@brunopires) e Léo (@leopires95) celebraram o aniversário em conjunto apenas com a família.

Strike a pose

Foto: Divulgação

A empresária, workaholic e mãe Melaine Fernandes esteve no último final de semana em um hotel boutique mega badalado de uma praia do litoral cearense, onde fez várias poses lindas para o seu feed pessoal.

Gran finale

Foto: Divulgação

Hoje o BBB21 despede-se da sua 21ª edição com os finalistas: Camila, Fiuk e Juliette. Dedos cruzados!