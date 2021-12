CAPTEI: Conexão SVM discute a Educação

O hub de comunicação Nosso Meio, na quinta, 09, recebeu o Gerente Planejamento de Vendas do SVM, Tayro Mendonça e a Editora de núcleo do Diário do Nordeste, Karine Zaranza que falaram sobre o tema: "Educação em Movimento", no Conexão SVM .

Legenda: Tayro Mendonça e Karine Zaranza Foto: LC Moreira

A dupla conversou sobre o segmento da educação, avaliando os dados do mercado, as estratégias de marketing para a fração do negócio e pontuando quais são as tendencias para o setor.

Veja quem esteve por lá nos registros de LC Moreira:

