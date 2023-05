CAPTEI: Chá da tarde celebra 80 anos de Marlene Pessoa

Foi Gyna Machado quem organizou o chá da tarde para celebrar aniversário de 80 anos da mãe, Marlene Pessoa.

Legenda: Marlene Pessoa e Gyna Machado Foto: Rogério Gomes

No salão de festa do Ed Sanford, Carine Moreira fez uma ambientação bem alegre com self point com balanço para embalar lembranças e sorrisos.

Muitas amigas, primas, netas e familiares mais próximos foram abraçar a aniversariante que está com o coração animado, batendo forte e, por isso, todos celebram essa nova fase da aniversariante.

Legenda: Aniversariante entre amigas Foto: Rogério Gomes

Padre Fred fez as bençãos em agradecimento e abençoando a vida da celebrante.

Legenda: Padre Fred com Marlene e Domar Pessoa Foto: Rogério Gomes

O chá da tarde foi uma celebração à altura dos 80 anos de Marlene Pessoa, que vem de família longeva e é símbolo de beleza e amor.

Rogério Gomes captou os momentos. Vem ver!

Legenda: Marlene e Domar Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Anne Macedo, June Borges, Marlene Pessoa e Gyna Machado Foto: Rogério Gomes

Legenda: Marilac Cavalcanti, Marlene Pessoa Marione Paraíba e Márcia Rodrigues Foto: Rogério Gomes

Legenda: Marlene e netas Foto: Rogério Gomes

Legenda: Anne Macedo Marlene Pessoa Bianca Macedo Foto: Rogério Gomes

Legenda: Ana Paraiba Marlene Pessoa e Jane Paraíba Foto: Rogério Gomes

Legenda: Themis Briand, Marlene Pessoa e Marilac Cavalcanti Foto: Rogério Gomes

Legenda: Marione Paraíba Marlene Pessoa e Ângela Gurgel Foto: Rogério Gomes

Legenda: Vilma Braga, Marlene Pessoa e Jeritza Fontenele Foto: Rogério Gomes

Legenda: Tânia Macedo e Marlene Pessoa Foto: Rogério Gomes

Legenda: Marlene Pessoa e Heloísa de Castro Foto: Rogério Gomes

Legenda: Domar Pessoa Marlene Pessoa e Ivana Rangel Foto: Rogério Gomes

Legenda: Mana Holanda e Marlene Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Borges, Marlisia Braga Marlene Pessoa Katia Marinho e Viena Pouchain Foto: Rogério Gomes

Legenda: Ivana Diogo e Marlene Pessoa Foto: Rogério Gomes

Legenda: Ivana Rangel, Marlene Pessoa e Gyna Machado Foto: Rogério Gomes

Legenda: Lucia Luzardo, Marlene Pessoa e Vanda Machado Foto: Rogério Gomes

Legenda: Marlene Pessoa e Adriana Parahyba Foto: Rogério Gomes