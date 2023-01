Captei: Centro Cultural Banco do Nordeste abre exposição “Corpo Pintura” de Ivan Guimarães

O artista contemporâneo, Ivan Guimarães, está com a exposição "Corpo Pintura", no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNNB), em Fortaleza, com cerca de 50 obras desenvolvidas através de diferentes técnicas, tais como: pintura em madeira, xilogravura, desenho e pintura em papelão.

Fatos externos influenciam as obras do artista, conectando ao momento de criação do seu trabalho, que vai desde detalhes nos seus trajetos urbanos às interlocuções e fatos cotidianos capturados pelo seu olhar único.

Na xilogravura são visíveis que a concepção deriva de acumulações de detalhes descobertos nos trajetos urbanos: galhos caídos, estrias dos muros e materiais deixados ao acaso na rua são utilizados como matrizes impressas no instante da descoberta.

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Guimarães

Já em suas pinturas, Ivan usa qualquer pigmento que esteja à mão. Uma experiência da cor levada ao suporte artístico e mediada pela sensibilidade, memória ou pela própria linguagem da pintura e do corpo.

A visitação à Exposição Corpo Pintura pode ser feita de 21 de janeiro a 25 de fevereiro, das quartas aos sábados, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h, no Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. O CCBNB está situado na Rua Conde d'Eu, 560 – Centro.

Agora, vem ver quem já passou por lá! As fotos foram captadas por Nely Rosa.

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Guimarães

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa

Legenda: Exposição Corpo Pintura Foto: Nely Rosa