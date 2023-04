CAPTEI: Cearenses assumem nova Mesa Diretora do TRF5

Na tarde de ontem, 3, no salão do Plenário da Corte, situado no edifício-sede do TRF5, no Recife/PE, em solenidade de posse conduzida pelo desembargador federal, Edilson Nobre, assumiram o cargo como Presidente do Tribunal Regional Federal da 5a Região, o desembargador federal, Fernando Braga Damasceno; como vice-presidente do Tribunal, desembargadora federal, Germana Moraes, e como corregedor-regional da Justiça Federal da 5a Região, o desembargador federal, Leonardo Carvalho.

Ao desembargador federal, Paulo Roberto de Oliveira Lima, decano do TRF5, coube saudar os novos gestores do Tribunal, num discurso leve e acolhedor, atribuindo aos cearenses gestores traços em comum de bom humor, comportamento equilibrado, propensão de criar e manter amizades, facilitando ambiente de paz e harmonia para aplicação do bom direito.

Os três magistrados passam a compor a Mesa Diretora da Corte para o biênio 2023-2025.

