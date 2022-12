CAPTEI: CDL de Fortaleza entrega a Emílio Ary Filho o Troféu Iracema

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, e diretoria receberam na sexta-feira, 09, no Salão Cidade - La Maison, os convidados para a solenidade de entrega da outorga do Troféu Iracema ao Lojista do Ano 2022.

Legenda: Assis Cavalcante e Emílio Ary Foto: LC Moreira

Nesta edição, o agraciado foi o empresário, Emílio Ary Filho, da Casa Blanca Tecidos.

No palco, para a entrega do troféu ao empresário, o presidente Assis Cavalcante convidou o empresário Honório Pinheiro, o deputado Mauro Filho, o suplente de senador Júlio Ventura, o vice-prefeito Élcio Batista, representando o prefeito de Fortaleza, a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Nailde Pinheiro, o presidente da FCDL-CE, Freitas Cordeiro, e o representado da governadora Izolda Cela, o executivo de Comércio, Serviço e Inovação da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e trabalho do Ceará – SEDET, Júlio Cavalcante Neto.

Legenda: Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Assis Cavalcante Presidente do CDL Fortaleza “O Troféu Iracema de Lojista do Ano 2022 outorgado pela CDL de Fortaleza vai para o empresário que tem reconhecido o trabalho em favor de um varejo pujante em nossa cidade. Merecidamente, é detentor de uma história de vida fantástica, história de uma família que, como de resto o seu povo, guarda uma tradição de comércio muito forte”

Legenda: Honório Pinheiro, Mauro Filho, Júlio Ventura, Élcio Batista, Emilio Ary, Naílde Pinheiro, Assis Cavalcante, Freitas Cordeiro e Júlio Cavalcante Neto Foto: LC Moreira

Prestígio foi a palavra da noite para o evento. Secretários de estado, deputados federais e estaduais, desembargadores, vice-prefeito, presidentes das CDL’s do interior do Ceará, juízes, membros do ministério público, defensores públicos, membros da OAB, autoridades militares, secretários municipais, vereadores, lideranças empresariais, representantes de instituições de ensino superior, representantes de instituições financeiras, dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais, representantes da imprensa e de outros segmentos sociais estiveram por lá.

