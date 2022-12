CAPTEI: Casa da Indústria recebe a Governadora do Ceará, Izolda Cela, para o tradicional almoço

Na sexta, 16, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, recepcionou a governadora do Ceará, Izolda Cela, o ex-governador e senador eleito, Camilo Santana e o governador eleito, Elmano de Freitas, para o tradicional almoço na Casa da Indústria.

Legenda: Ricardo e Rosangela Cavalcante, Izolda Cela, Abelardo Benevides, Camilo Santana, Jade Romero e Júlio Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira e Evandro Leitão Foto: LC Moreira



Além das personalidades principais, estiveram, prestigiando o evento: o prefeito de Fortaleza, José Sarto; a vice-governadora eleita do Ceará, Jade Romero; demais representantes do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário; autoridades, presidentes de entidades, personalidades do universo acadêmico, lideranças empresariais da indústria, do comércio, do transporte, do agronegócio e dos serviços, profissionais da imprensa e demais convidados.

Iniciando o momento solene conduzido por Norma Zélia, o Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, saudou os presentes e cumprimentou a homenageada principal, Izolda Cela, destacando a importância histórica à frente do poder executivo estadual:

Legenda: Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Ricardo Cavalcante Presidente da FIEC “Governadora, saiba que todos nós, cearenses, temos muito orgulho pela oportunidade de conviver com a primeira mulher eleita para governar o Ceará. Nós que fazemos a indústria do Ceará, acreditamos, assim como a senhora, no poder transformador da educação.”



Após, seguiu com o discurso ressaltando parceria com o Governo do Estado em prol do Ceará e, por fim, reforçou sobre a importância o empenho e compromisso na consolidação do Hub de Hidrogênio Verde para os próximos anos.

Legenda: Ricardo Cavalcante e Camilo Santana Foto: LC Moreira

Placa de homenagem foi entregue ao ex-governador e senador eleito do Ceará, Camilo Santana, em reconhecimento ao legado exitoso.

Legenda: Elmano de Freitas e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Ao governador eleito do estado, Elmano de Freitas, foi entregue o livro “Plataforma para o Desenvolvimento Industrial do Ceará 2023”. Registros dos eixos estratégicos para garantir a melhoria contínua para o setor industrial cearense.

Legenda: Ricardo Cavalcante, Izolda Cela e Rosangela Cavalcante Foto: LC Moreira

Por fim, a Governadora Izolda Cela recebeu, das mãos do Presidente Ricardo Cavalcante e da sua esposa, Rosângela Cavalcante, uma justa homenagem "por ser a primeira mulher a governar o Ceará de forma transparente, ética e competente como conduziu o Poder Executivo", confirme dizeres da placa.

Feito um panorama da tarde de muitos encontros, conexões e discursos, vem ver quem esteve no hall da FIEC para o tradicional Almoço com a Governadora:

