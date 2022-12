CAPTEI: Carlos Matos lança “Flores do Ceará” em prestigiada noite de autógrafos no Ideal Clube

Na terça, 20, o ex-Secretário de Agricultura do Estado, Carlos Matos, registrou a história de um exemplo de política pública que colocou o Ceará em destaque nacional e internacional na produção de flores e mudou a vida das pessoas com o lançamento do livro “Flores do Ceará e suas influências na cultura”.

Além da noite de autógrafos, o momento celebrou os 20 anos do início da floricultura no Ceará, uma memória que transformou a realidade de pessoas e, consequentemente, da economia cearense.

Legenda: Carlos Matos Foto: LC Moreira

Carlos Matos Autor de Flores do Ceará “Naquela época aproveitamos todas as potencialidades do sol, da natureza, do clima...e investimos em tecnologia para atrair empreendedores corajosos que colocaram o Ceará em um novo patamar de polo produtor de flores para o mercado”

Legenda: Sérgio Tavares, Paulo Seubach, Carlos Matos e Roberto Reijers Foto: LC Moreira

Personagens da história das flores no Ceará, autoridades, familiares e demais convidados estiveram na noite de autógrafos levando a história das flores que faz parte da vida de Carlos Matos.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Carlos e Luciana Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Fujita, Alexandre e Joaquim Caracas e Asclébio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos, Luciana e filhos Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Medeiros e Luciana Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e família Foto: LC Moeira

Legenda: Felipão e Heide Bitu Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênio Matos, Jeritza Gurgel e Magda Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Barroso Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Amilcar Silveira, Carlos Matos e Silvio Carlos Foto: LC Moreira

Legenda: José do Egito, Luiz Eduardo Figueiredo, Severino Ramalho Neto e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Américo e Marizete Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia Quinderé, Amarílio Cavalcante Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Camile e Lavanery Wanderley Foto: LC Moreira

Legenda: Asclébio Aguiar e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e amigos agrônomos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Aramicir Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Seubach e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Augusto Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Silvio Scopel, Luciana e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Maia Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Oriel Mota Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos e Werner Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos, Luvinha Studart e Lupércio Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Clodionor Araújo, Maia Junior e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Edilmo Cunha e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel e Aline Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Emiliano Castelo e Carol Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela Gurgel e Helenir Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Eugênio Matos e Magda Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela, Luciana, Carlos e Gabriela Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lívio Barreto e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: João Victor Façanha e Waleska Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: José do Egito, Aramicir Pinto e Edilmo Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Márcio Crisóstomo Foto: LC Moreira

Legenda: Jose do Egito, Carlos Matos e Ana Maria Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Carlos Matos, Lívia Medeiros e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Lavanery Wanderley e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana e Gabriela Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Luís e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Freitas e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Cláudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Azevedo, Carlos Matos e Silvana Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Orlando Facó, Cândido Couto, Anastácio e João Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Orlando Facó, Lúcio Alcântara, Aramicir Pinto e Raimundo Gomes de Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Silvio Scopel e Deusmar Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Gomes de Matos, Carlos Matos e Lívio Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Raira Costa e Georgia Cunha Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Roseane Medeiros e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Rubéns Aguiar, Urbano Costa Lima, João Nicedro, Odílio Coimbra e Zuza de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Tavares, Paulo Seubach e Roberto Reijers Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima, Amarílio Cavalcante, Milena Pereira e Cândido Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima, Carlos Matos e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Padre Silvio Scopel Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Azevedo, Carlos Matos, Lucivanda Fernandes e Teodoro Swart Foto: LC Moreira

Legenda: Amilcar Silveira, Silvio Carlos e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Seubach Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Azevedo e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos Foto: LC Moreira