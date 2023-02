Captei: Campeões Mundiais de Beach Tennis vieram a Fortaleza para o evento GT no Play

Uma experiência única dentro do universo do beach tennis. As atrações foram os dois atletas de ponta e campeões mundiais de Beach Tennis: Vitória Marchezine e Vini Font, além de Júlia Font na narração. Para dar o “up” na vivência, a Goldentec expôs um portifófio tentador: caixa de som, máquina de gelo, smartwatch, garrafa térmica, dentre outros que agregavam aquele universo. Vi e conferi tudo!

O jogo, na verdade, firmou um compromisso da marca em incentivar o bem-estar e abraçar um movimento importante na vida das pessoas: a busca por uma vida mais saudável.

O evento foi muito legal, super badalado e aberto ao público.

Dei um pulinho lá, a equipe da Verdes Mares, também!

LC Moreira captou fotos...pense numa animação...olha só!

