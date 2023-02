CAPTEI: Camarote Expresso 2222. Temos os melhores momentos de Salvador!

Desde sexta, 17, que ferve o Camarote Expresso 2222.

Por lá, diversos foliões especiais, além de famosos, políticos, influenciadores, amigos que trouxeram brilho e alegria para o espaço que completa 25 anos de fundação e é o único exclusivo para convidados do Carnaval de Salvador.

Para animar a festa, a galera se esbaldou ao som de Mariá Pinkusfeld e Banda 2222, que fizeram questão de homenagear Preta Gil na apresentação. Teve Axé da família Gil para Paulinho Moska e Larissa Bracher que se prepararam no Camarote para casar; no segundo dia, Gilberto Gil recebeu a amiga, cantora e Ministra da Cultura, Margareth Menezes; no terceiro dia de folia, o Expresso 2222 teve a honra de receber a visita da primeira-dama da República, Janja, acompanhada da esposa do senador Jaques Wagner, Fátima Mendonça.

Dá só uma olhada nas fotos de Geovane Peixoto enviadas pela Imprensa Via Press:

Legenda: Flora Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Camarote Expresso 2222 Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Flora, Gil e Janja Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Fátima, Flora e Janja Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Fátima, Gil, Janja e Flora Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Elizabeth Frawley Bagley, embaixadora dos Estados Unidos da América no Brasi Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Margareth e Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Gil e Margareth Menezes Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Vitão Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Gilberto Gil e Russo Passapusso Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Margareth Menezes e Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Margareth Menezes e Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Karol Conká Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Narcisa Tamborindeguy e Flora Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Nizan Guanaes Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Gil, Margareth e Caetano Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Adriana Esteves e Vladimir Brichta Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Alessandra Ambrósio Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Bela Gil, Emilie Rey, Alice Wegmann e Flor Gil Demasi Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Ingrid Guimarães Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Lea T Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Paulinho Moska e Larissa Brecher Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Sorin Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Thales Bretas Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Virgínia Fonseca Costa Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Virgínia Fonseca e Dudu Barros Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Camarote Expresso 2222 Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Camarote Expresso 2222 Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Flora e Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Sorín e Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Linker Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Palco Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Foto panorâmica interna do Expresso Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Caetano e Lore Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Lelo, Flora e Rogério Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Caetano, Abena Busia e Gil Foto: Geovane Peixoto

Legenda: Caetano Foto: Geovane Peixoto