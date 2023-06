Captei: Beach Park é palco de evento sobre sustentabilidade e descarte correto de resíduos sólidos

Na quarta-feira (07) à tarde, o Beach Park realizou a Jornada Sustentável – Dia Mundial do Meio Ambiente

No encontro foram apresentas e discutas diversas temáticas relativas à conscientização ambiental e ao descarte correto de resíduos sólidos trazendo exemplos de projetos bem-sucedidos de empresas como Cimento Apodi, Solar Coca-Cola e Qair Brasil, além de um painel com a participação de entidades como as ONGs Aquasis, Associação Caatinga e Instituto Pró-Silvestre. A intermediação foi da empreendedora social Ticiana Rolim Queiroz e do biólogo Hugo Fernandes.

Legenda: Murilo Pascoal e Ticiana Rolim Queiroz Foto: Igor Melo

Houve, também, uma palestra seguida de bate-papo com Tatiana Araújo, consultora do Pacto Global da ONU.

O momento foi de debates para uma visão mais consciente por um mundo mais sustentável!

Veja os momentos nas fotos captadas por Igor Melo:

Legenda: Murilo Pascoal e Bruno Pimenta Foto: Igor Melo

Legenda: Clarisse Linhares Foto: Igor Melo

Legenda: Murilo Pascoal Foto: Igor Melo

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz Foto: Igor Melo

Legenda: Romulo Alexandre Foto: Igor Melo

