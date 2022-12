CAPTEI: Associação de Magistrados empossa nova direção

A Associação Cearense de Magistrados (ACM) empossou, na última segunda, 19, no auditório do BS Design, os novos integrantes dos conselhos executivo e fiscal. Como presidente e vice-presidente da associação assumiram: os magistrados, José Hercy Ponte Alencar e Helga Medved, respectivamente, substituindo os juízes Daniel Carvalho Carneiro e Angelo Bianco Vettorazzi.

Legenda: José Hercy Ponte Alencar Foto: LC Moreira

José Hercy Ponte de Alencar Presidente da ACM “Sinto-me honrado por estar ao lado de grandes nomes da magistratura do Ceará, que formam comigo o novo corpo diretivo. Não foram poucas as ocasiões de angústias e incertezas, mas o resultado das eleições mostrou que nossos ideais estão alinhados com a grande maioria dos magistrados cearenses. É necessário fomentar um ambiente que restaure o sentimento de pertencimento dos magistrados à sua associação”,

A cerimônia contou com a presença de várias autoridades do judiciário cearense, representantes da Associação de Magistrados do Brasil (AMB), membros da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), presidentes de entidades, advogados, imprensa, familiares e demais convidados.

Veja mais nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: José Hercy Ponte Alencar, Cid Marconi, Abelardo Benevides, Daniel Carneiro e José Eduardo Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Camily Cruz, Naílde Pinheiro e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Camily Cruz, Naílde Pinheiro e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: José Hercy Ponte Alencar, Jeritza Gurgel e Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelle e Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges e Carla Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Marília, Christiane, Melina e José Hercy Ponte Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz e Christiane Caldas Foto: LC Moreira

Legenda: Alda Holanda, Francisca Timbó e Cristiane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Brasileiro, Aline Feitosa, Kelviane Barros e Carolina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Catunda Pinho e Francisca Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Catunda Pinho, Leonardo e Letícia Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Christiane Alencar e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: José Hercy Ponte Alencar, Cid Marconi, Abelardo Benevides e Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Lacerda e Ana Raquel Foto: LC Moreira

Legenda: Isabele Cartaxo e Carlos Marden Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: José Hercy Ponte Alencar, Abelardo Benevides e José Eduardo Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Waleska Rolim, Tarcílio Silva e Iclea Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Waleska Rolim, Mabel Portela, José Hercy Ponte Alencar e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Waleska Rolim e Iclea Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Tomaz Figueiredo, Fabíola e José Eduardo Almeida e Cid Marconi Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcílio Silva e Silvio Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, Christiane Alencar e Carolina Melo Foto: LC Moreira

Legenda: José Lopes e Fátima de Araújo, Francisca Timbó e Catunda Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Lopes de Araújo, Marcos Aragão e Abelardo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, José Hercy Ponte Alencar e Jorge Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Kethlin Kilian, Antônio Washington e Laríssa Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Mabel Portela e Cristiane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro, Camily Cruz, Joriza Magalhães e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Mabel Portela, Waleska Rolim e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Magh e Ricardo Máximo Foto: LC Moreira

Legenda: Reinaldo Salmito e Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela De Francesco e Washington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos André Borges, Camily Cruz e Carla Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Costa, Soraya Hassan e Ana Beatriz Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro, José Hercy Ponte Araújo e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: José Hercy Ponte Alencar, Cid Marconi, Abelardo Benevides e Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Arlan Souza, Daniel Barros, Antônio Garcia, Paula Magh e Ricardo Máximo Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Marconi e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Carneiro e José Hercy Ponte Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista e Naílde Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Elcio Batista, naílde Pinheiro, José Hercy Ponte Alencar, Camily Cruz e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro, José Hercy Ponte Araújo e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Naílde Pinheiro, Daniel Carneiro e Camily Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Mesa de Autoridades Foto: LC Moreira

Legenda: Anderson Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Alda Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiane Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Ademar Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Francisca Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Ildemar Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: José Eduardo Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber de Castro Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Magno Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Tales Saboya Foto: LC Moreira

Legenda: Valdon Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Joriza Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Helga Medved Foto: LC Moreira

Legenda: José Hercy Ponte Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Autoridades com a Diretoria e Conselhos da ACM Foto: LC Moreira