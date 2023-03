CAPTEI: Ana D’Áurea Chaves e Rita Cruz comemoram 20 anos do projeto “Viagem Além do Olhar”

Na quarta, 08, Ana D’Áurea Chaves e Rita Cruz promoveram um evento no Ideal Clube para brindar os 20 anos do projeto “Viagem Além do Olhar”

O projeto da dupla já percorreu todos os continentes, fazendo de 2 a 3 viagens por ano, todas com selo master de qualidade e conteúdo. Nesse tempo, mais de 400 pessoas viajaram com Ana D’Áurea e Rita. Além das rotas, as parceiras promovem consultorias com roteiros individuais e personalizados.

Legenda: Marco Ferrer, Ana Carla Colares, Ana D'Áurea Chaves, Júlia Oliveira, Natália Abreu e Rita Cruz Foto: LC Moreira

Na oportunidade, o projeto “Viagem Além do Olhar” apresentou o novo destino, desta vez, para navegar de Atenas a Istambul , entre 04 a 11 de maio, embarcados no Cruzeiro da Oceania Crusie.

Legenda: Gisela Vieira, Ana D'Áurea Chaves, Consuelo Dias Branco, Natália Abreu e Rita Cruz Foto: LC Moreira

Durante a noite das bodas de porcelana, as anfitriãs receberam o diretor da Oceania Crusie, Marco Ferri, que veio especialmente para a noite, juntando-se ao juntando um grupo que vai fazer o Cruzeiro em mais uma rota incrível além do olhar!

Veja quem esteve por lá! LC Moreira captou tudo!

Legenda: Ana D'Áurea e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Rita Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca, Catarina e Isabela Albuquerque, Ana D'Áurea, Lauro Neto e Gabriel Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia e Lauro Chaves Neto Foto: LC Moreira

