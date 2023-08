CAPTEI: Amigas se unem para comemorar 45 anos de Paulinha Tebet

Uma comemoração especial movimentou o Edifício Sanford, no bairro Meireles. Sob mentoria de Lara Romcy, amigas se uniram para fazer uma surpresa afetuosa e celebrar os 45 anos da boleira mais badalada da city, Paulinha Tebet.

Legenda: Paulinha Tebet e Lara Romcy Foto: Jonatan Costa

Lara, uma empresária cheia de ideias criativas, organizou tudo nos mínimos detalhes no salão de festas de sua residência. O bolo foi feito com amor por Jéssica Rocha, mãe da aniversariante, que trouxe um momento de total surpresa e emoção para a aniversariante.

Legenda: Decoração by Lara Romcy Foto: Jonatan Costa

Legenda: Bolo da Feito com Amor by Jéssica Foto: Jonatan Costa

Legenda: Jéssica Rocha Foto: Jonatan Costa

Para animar a festa, uma banda com músicas alegres com objetivo de deixar tudo do jeito que Paulinha Tebet merecia para ficar ainda mais feliz na ocasião especial.

Legenda: Aniversário de Paulinha Tebet Foto: Jonatan Costa

Olha só os cliques captados por Jonatan Costa:

Legenda: Germana Ellery e Paulinha Tebet Foto: Germana Ellery

Legenda: Marina Cidrão e Lara Romcy Foto: Jonatan Costa

