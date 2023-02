CAPTEI: Amadurecimento da transformação digital é tema de debate no encontro de líderes empresariais

Na terça, 14, o Lide Ceará iniciou as atividades de 2023 com o almoço-debate. O tema foi “O amadurecimento da transformação digital para a nova realidade do mercado”. Para a largada, um nome de referência na transformação digital no Brasil e no exterior: Marco Stefanini, fundador e CEO Global da Stefanini, multinacional de serviços em Tecnologia da Informação de origem brasileira e, também, Co-Chair do US BRAZIL CEO Fórum. O encontro realizado no Hotel Gran Marquise, contou, exclusivamente, com membros associados do Lide Ceará.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Emília Buarque Presidente do LIDE Ceará “É com grande entusiasmo que retomamos nossa agenda em 2023, recebendo um empresário como o Marco Stefanini, que tem uma incrível história de expansão internacional em um setor muito especializado e com grandes concorrentes mundiais, e que, como todos nós, convive ao longo dos anos com este difícil e incrível ambiente de negócios do nosso país chamado Brasil. “

Legenda: Igor Queiroz, Marco Stefanini e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Por lá, a presidente do Lide reforçou que o momento não foi apenas para tratar de futurismo, mas do amadurecimento da transformação digital e de como aplicar com praticidade nas empresas. Ponderou, ainda, ser importante falar de tecnologia, de cenário econômico, local e mundial, explorar, também, alguns setores e alianças internacionais profícuas nos negócios e ter posicionamentos sobre reformas, bem como todas as pautas que o LIDE acredita como livre iniciativa, livre de ideologias que só atrasam o país.

Veja as fotos do encontro captadas por LC Moreira:

Legenda: Emília Buarque e Marco Stefanini Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Stefanini e Igor Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz e Cacá Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Neto e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Boris, Luciana Colares, Emilia Buarque e Riana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: André Pires, Jaime Cavalcante, Germano e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Iuri Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Yasnaia Bringel e Patrícia Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Cacá Queirós e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Tales de Sá Cavalcante e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Cristine e Charles Boris Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Rômulo Barroso e Danilo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Rômulo Barroso e Danilo Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Dantas, Yasnaia Bringel, Valdinei Albuquerque e Milene Pereira Foto: LC Moreira

Legenda: Sergio Resende e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: David Rodrigues, Graça Sajovic, Emília Buarque, Aline Lima e Fernando Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa e Alessandra Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Ênio Leão, Fernando Rodrigues e Luiz Vianna Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Tales de Sá Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa, Francisco Assis e Frederico Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buaruque e Cacá Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Ênio Leão, Luiz Vianna e Edson Ferreira Júnior Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Rodrigues, Emília Buarque e David Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Assis e Fabrício Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Frederico Barreto e Nadirlan Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Mauro Costa e Alessandro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Martin e Mauro Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Jaime Cavalcante, Vicente Júnior e Nadirlan Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Christina e Rayanne Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Vianna, Cacá Queirós, Emília Buarque, David Rodrigues e Ênio leão Foto: LC Moreira

Legenda: Mesa Lide Ceará 2023 Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Stefanini Foto: LC Moreira