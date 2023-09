CAPTEI: Alunas de Daniel Gadelha vão ao topo na divertida competição

A Barraca Santa Praia na Praia do Futuro, em Fortaleza, recebeu, em uma de suas arenas, um evento animado e bem disputado. Organizado pelas energéticas Adriana Queiroz, Sabrina Lima e Roberta Montezuma, o local sediou o 1º Torneio de Beach Tennis das alunas do professor Daniel Gadelha.

Legenda: Adriana Queiroz, Daniel Gadelha e Sabrina Lima Foto: LC Moreira

O evento começou bem cedo e foi uma experiência repleta de risadas, tensão competitiva e camaradagem. As alunas mostraram suas habilidades no beach tennis e as vencedoras receberam prêmios.

Olha só as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Adriana Queiroz, Hanna e Daniel Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: 1º Torneio de Beach Tennis Prof Daniel Gadelha Foto: LC Moreira

Legenda: Premiação do 1º Torneio de Beach Tennis Prof Daniel Gadelha Foto: LC Moreira