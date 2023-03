CAPTEI: ADPEC premia 6 'Mulheres Extraordinárias'. Descubra quem são!

Este ano, a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, com o objetivo de visibilidade, reconhecimento e destaque a inúmeras mulheres que têm forte impacto na sociedade em vários segmentos, lançou a sua primeira edição do prêmio "Mulheres Extraordinárias".

Os nomes escolhidos e suas respectivas categorias foram: Zelma Madeira, trabalho social; Érica Albuquerque, trabalho científico; Sandra Dond, fazendo história; Maria da Penha, destaque nacional; e Maria de Lourdes Conceição (Cacique Pequena), superação.

Legenda: Diretoria da ADPEC com as homenageadas Foto: LC Moreira

As eleitas foram reconhecidas pelos critérios baseados na qualidade, relevância e abrangência das ações das indicadas; qualificação, experiência, trajetória pessoal e profissional; capacidade de superar dificuldades e desafios; e impacto na ADPEC, no público assistido pela Defensoria Pública ou na própria instituição.

A entrega da honraria aconteceu na noite da última quinta-feira, 23, no Pipo Restaurante.

LC Moreira esteve por lá e captou tudo! Olha só!

Legenda: Carolina Bezerril e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Paz e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, Marcelo Paz e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, Jade Romero, Marcelo Paz e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Nívea Rolim, Mara Guedes, Jade Romero e Íris Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Soraya e Jade Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Bezerril, Érica Albuquerque e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis Renato e Érica Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Erica Albuquerque, Clóvis Renato, Tersio Brilhante e João Pedro Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros, Cacica Pequena e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Dond Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros e Sandra Dond Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Bezerril, Luiza Pessoa, Kelviane Barros, Aline Miranda e Germana Becco Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Ramos, Kelviane Barros e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Angélica Bezerra e Benedita Damasceno Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Bezerril, Kelviane Barros e Lara Peres Foto: LC Moreira

Legenda: Conceição de Maria e Sara Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Gentil, Kelviane Barros, Camila Vieira e Juliana Neri Foto: LC Moreira

Legenda: Kelly Nantua Foto: LC Moreira

Legenda: Kelviane Barros e Gleisiane Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Cantuario e Danúzia Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pessoa e Aline Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Pessoa, Aline Miranda e Germana Becco Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Bezerra, Kelviane Barros e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Regina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Marly Albuquerque e Carolina Amorim Foto: LC Moreira

Legenda: Noêmia Landim e Aline Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Poliana Ramalho, Isabelli Fernandes e Júlia Meira Foto: LC Moreira

Legenda: Suzana Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Nóbrega e Sâmea Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Vanda Veloso e Amália Garcia Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Dond e Kelviane Barros Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Cantuário e Aline Miranda Foto: LC Moreira

Legenda: Érica Albuquerque e Carolina Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageadas / Representantes Foto: LC Moreira

Legenda: Cacica Pequeno e Aline Miranda Foto: LC Moreira