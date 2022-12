CAPTEI: ACLJ nomeia Manoela Queiroz Bacelar titular da Cadeira 29 patroneada pela Rachel de Queiroz

A Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ) promoveu, na noite de quinta-feira, 08, no Palácio da Luz, a segunda Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022.

Na solenidade foram eleitos a nova Diretoria para o biênio 2023/2024, a posse de cinco novos acadêmicos e a divulgação da Palavra do Ano e do Cearense do Ano, segundo os critérios da ACLJ.

Legenda: ACLJ Foto: Alex

Dona Consuelo Dias Branco recebeu o título de Benemérita Consorte. A advogada e escritora, Manoela Queiroz Bacelar, assumiu a titularidade da Cadeira de nº 29, patroneada pela Rachel de Queiroz. Já o advogado e maestro, César Barreto, tomou posse da Cadeira de nº 36, cujo patrono é o grande musicista Alberto Nepomuceno. Luis Carlos Moreira, repórter fotográfico, recebeu a dignidade de Membro Honorário por sua atuação brilhante na imprensa. O mesmo título recebeu o médico e youtuber, João Flavio Nogueira.

Outras homenagens foram prestadas no momento solene.

Agora, vem ver as fotos captadas por Alex Campelo:

Legenda: Manoela Queiroz Bacelar e Ricardo Bacelar Foto: Alex Campelo

Legenda: Cesar Barreto Foto: Alex

Legenda: LC Moreira Foto: Alex

Legenda: LC Moreira e Adriano Vasconcelos Foto: Alex

Legenda: LC Moreira e Adriano Vasconcelos Foto: Alex

Legenda: Lolô e LC Moreira Foto: Alex

Legenda: Lolô e LC Moreira Foto: Alex

Legenda: Marcos André Borges Foto: Alex

Legenda: Lirís, LC e Lolô Moreira Foto: Alex

Legenda: Jeritza e Aluísio Gurgel Foto: Alex

Legenda: Marcos André Borges Foto: Alex Campelo

Legenda: ACLJ Foto: Alex Campelo

Legenda: Amaro Pena Foto: Alex Campelo

Legenda: Amaro Pena Foto: Alex Campelo

Legenda: Edilson Araújo Foto: Alex Campelo

Legenda: Pedro com o pai, Rdger Rogério Foto: Alex Campelo

Legenda: Jeritza Gurgel e LC Moreira Foto: Alex

Legenda: LC Moreira e Wilson Foto: Alex

Legenda: Lolo Moreira, Celina Albano Ferreira, Lirís e LC Moreira e Marcos André Borges Foto: Alex