CAPTEI: 7ª Conferência Regional Latino-Americana do MP reúne líderes nacionais e internacionais

O Theatro José de Alencar abriu as portas na noite de quarta, 28, para a solenidade de abertura da 7ª Conferência Regional Latino-Americana do Ministério Público.

Legenda: 7ª Conferência Regional Latino-Americana do Ministério Público Foto: LC Moreira

O evento é promovido pela Associação Internacional de Promotores (IAP), juntamente com a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Brasileiro (CONAMP) e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Tem como objetivo estreitar laços institucionais internacionais e discutir a atuação do Ministério Público em defesa dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, além de abordar temas como a prevenção e o combate à criminalidade.

A noite solene foi super prestigiada. Por lá, o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, a secretaria de cultura, Luisa Cela, os presidentes do TJCE e TRT da 7ª Região, Abelardo Benevides e Durval Vasconcelos, além de outras autoridades e representantes de classes.

Legenda: Manuel Pinheiro, Luiza Cela e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Abelardo Benevides e Durval Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo André Holanda, Manuel Pinheiro e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Destaque para a presença de representantes congressitas de 17 países, tais como: da Arábia Saudita, da China, do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina, da República Dominicana, dentre outros, saudados pelo Procurador Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, que trouxe um discurso digno de um simpático e elegante anfitrião, algumas vezes, em língua pátria do representante convidado, e palavras repletas de muita autoridade sobre temas relevantes que a conferencia propõe tratar.

Legenda: Manuel Pinheiro Foto: LC Moreira

Após a solenidade no Theatro, os convidados seguiram para os jardins de Burle Marx onde trocaram cumprimentos, enquanto era servido coquetel e Karla Tomé cantava repertório selecionado de sucessos regionais.

Legenda: 7ª Conferência Regional Latino-Americana do Ministério Público Foto: MPTCE

LC Moreira captou alguns momentos da cerimônia.

