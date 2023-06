Captei: 55 Energy e 55 Mídia inauguram nova sede e prometem revolucionar o mercado de energia

A inauguração da nova sede da 55 Energy e 55 Mídia na noite da última quinta-feira, 15, causou engarrafamento de carros que trafegavam no cruzamento das avenidas Abolição com Barão de Studart.

O novo espaço, localizado na Avenida Barão de Studart 81, é um ambiente focado em fomentar negócios e empreendedorismo nos ramos de energia solar e mídia DOOH.

Legenda: Thyenna Karen Foto: LC Moreira

Com uma equipe de 55 especialistas no setor, a empresa tem como missão levar energia para todo o Brasil e já acumula mais de 10 milhões de expertise em instalações fotovoltaicas.

Legenda: Equipe 55 Energy e 55 Midia Foto: LC Moreira

A noite de inauguração contou com animação do DJ Davi Fernandes e o show do cantor Glaydson Gavião.

Legenda: DJ Davi Fernandes Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve por lá captando os melhores momentos para a coluna. Olha só!

Legenda: Thyenna Karen e Paulo Melo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson Braga, Luciana Castro e Luciana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Thyenna Karen, Alisson Braga, Lourenne Rabelo e Luciana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Fernandes, Luciana Castro, Alisson Braga e Lourenne Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Grace Cardoso e Isabel Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber e Tizziana Dias, Luciana Melo, Alê Garcia e Juliana Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Timóteo, Luciana Castro, Luciana Melo, Lourenne Rabelo e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Melo, Samile Goes, Luciana Castro, Janainy Paiva e Carolina Lustosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rebeca Vasconcelos e Marielen Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Melo e Alexandre Medina Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Augusto e Kelly Serafim Foto: LC Moreira

Legenda: Carolina Lustosa e Luciana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Ursulino, Luana Vasconcelos e Cláudia Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber e Tizziana Dias e Daniel de Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson Braga, Paulo Melo Filho, Lourenne Rabelo e Thyenna Karen Foto: LC Moreira

Legenda: Paloma Diógenes e Thyenna Karen Foto: LC Moreira

Legenda: Juathan Rios, Thyenna Karen e Lara Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Melo e Érika Manhãs Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Gledson Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Melo Filho e Josiane Virgínio Foto: LC Moreria

Legenda: Convidados 55 Energy Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa e Vicente T Hoen Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago Albuquerque, Thyenna Karen e Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto Rodrigues e Gabriel Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Thyenne Karen, João Nelson, Iraídes e Isadora Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Juaçaba, Luciana Melo e Juliana Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Thyenna Karen e Mardônio Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Alisson Braga, Padre Magno e Antônio Luiz Sena Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago Façanha, Luciana Melo e Gilmar Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Mardônio Paz, Gabriel Alves, Thyenna Karen, Elizagela Rodrigues, Christian Queiroz e Danilo Pinho Foto: LC Moreira

Legenda: Carla Werneck, Raquel Gifone, Simoni Guedes e Luciana Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Melo, Nayanna Darley e Menta Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Jamylle Rodrigues e Lara Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Gilvane Rodrigues, Franzé de Souza, Paulo Melo Filho e Josiane Virginio Foto: LC Moreira