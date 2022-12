CAPTEI: 19ª edição Leilão de Obras de Arte Amigos em Ação arrecada mais de 86 mil kg de alimentos

Exclusivo para convidados, no tradicional Leilão Filantrópico de Obras de Arte Amigos em Ação foram leiloados 78 lotes de obras de arte. O quadro “Coração Coroado”, do artista plástico, Espedito Seleiro, foi a obra tema da campanha de 2022.

Por lá, além da obra de Espedito Seleiro, pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, colagens e esculturas de mais 67 artistas plásticos e fotógrafos renomados do cenário local e de projeção nacional. Na hasta: Andrea Bezerra, Dias Brasil, Júlio Silveira, Ferreirinha, Eduardo Pilande, Wanger dos Santos, Léo Henriques, Fco. Bandeira, Rodrigo Oliveira, Expedito Lima, Marcos Oriá, Vlamir de Sousa, Assis Filho, Mano Alencar, Vando Figueirêdo, Totonho Laprovítera, Ascal, Sergei de Castro, Edmar Gonçalves, Vagner Santos, Tarciso Viriato, J. Pinheiro, Orlando Moura, Carlus Campos, entre outros.

Antes de iniciar o pregão, para animar a confraternização dos Amigos em Ação, Philipe Dantas trouxe um repertório com músicas internacionais e clássicos brasileiros.

Homenagens foram prestadas aos três principais doadores: a entidade LIDE CEARÁ e aos empresários: José do Egito e Antônio Rodrigues e Silva Júnior, que receberam o tradicional troféu de agradecimento durante o leilão beneficente.

Leilão iniciado. O maior burburinho era quem seria o arrematante da obra tema. O conselheiro do Amigos em Ação, Gladson Mota, encerrou a disputa.

Antes de mostrar as fotos dessa história que contei, é importante dizer que: as instituições Lar Torres de Melo, Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, Lar Amigos de Jesus, Oficina do Senhor, Comunidade Filhos Amados do Céu e Obra Lúmen de Evangelização irão receber as doações colhidas com a campanha; que foram arrecadados, até o momento do encerramento da matéria, um total de 86.199.50 quilos de alimentos e, que a solenidade das entregas será neste sábado, 17, às 8h, na Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza.

Agora, vem ver o que o LC Moreira captou por lá!

